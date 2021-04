Nouvelle mosquée à Strasbourg : l'association porteuse du projet retire sa demande de subvention

L'association Millî Görüs retire sa demande de subvention municipale pour la construction d'une nouvelle mosquée à Strasbourg. Une information donnée par la maire de de la ville dans une lettre aux Strasbourgeoises et aux Strasbourgeois publiée dans les Dernières Nouvelles d'Alsace ce vendredi 16 avril. Une information confirmée à France Bleu Alsace par les représentants nationaux de l'association porteuse du projet.

Le plan de financement de la mosquée doit être consolidé

Le principe du versement d'une subvention de plus de 2,5 millions d'euros avait été acté en conseil municipal, provoquant une polémique. La préfecture du Bas-Rhin avait même saisi la justice pour faire annuler son vote. Alors pourquoi cette demande a-t-elle finalement été retirée, un mois après ? La maire de Strasbourg donne des explications dans une longue lettre. Elle rappelle que la municipalité avait demandé aux porteurs du projet de présenter un plan de financement complet pour la mosquée. Ils "ont constaté le besoin de consolider ce plan" selon les termes de Jeanne Barseghian, et ont retiré leur demande de subvention le 15 avril. "Je prends acte de ce retrait", ajoute la maire de Strasbourg, "et la ville ne versera donc pas en l'état de subvention pour la poursuite de la construction de la mosquée."

Une polémique loin d'être close

Fin de la polémique alors ? Pas vraiment. La maire de Strasbourg rappelle dans son courrier que, contrairement à ce qu'avaient affirmé la préfecture du Bas-Rhin et le ministre de l'intérieur, elle n'avait pas été alertée sur l'association qui porte le projet : "je veux être parfaitement claire : je n'ai jamais été alertée par l'Etat quant au risque d'atteinte aux principes républicains et à la sécurité nationale par l'association porteuse du projet", souligne Jeanne Barséghian. Elle annonce aussi qu'elle va lancer une consultation dans les semaines à venir pour rendre plus transparentes et équitables les subventions versées aux cultes, des subventions aux cultes qui sont autorisées en Alsace dans le cadre du concordat.