Nouvelle opération de rapatriement à Sète en provenance du Maroc

Troisième opération de rapatriement des ressortissants français en provenance du Maroc ce jeudi matin. Plus de 200 camping-caristes et 410 personnes sont arrivées dans le port de Sète. Tout le monde a fait l’objet de contrôle de mesures sanitaires. Des opérations menées par les sapeurs-pompiers de l’Hérault et la Croix-Rouge française.

Tous les passagers ont fait l'objet de contrôles sanitaires - SDIS 34