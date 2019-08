Nouvelle opération de secours de migrants dans le détroit du Pas-de-Calais : 25 personnes en difficulté

Calais, France

Ces sauvetages sont quasi-quotidiens en cette période estivale. Ce mercredi, les secours ont été déclenchés à 4 heures du matin, dans le détroit du Pas-de-Calais. Un petit bateau, avec à son bord 25 personnes, dont trois enfants, se trouvait en difficulté, à cause d'une panne de moteur, selon les informations de la préfecture maritime.

L'embarcation était bloquée sur un banc de sable, à une dizaine de kilomètres de Calais, et ce sont les migrants eux-mêmes qui ont prévenu les secours. L'hélicoptère de la marine nationale a été mobilisé, et douze personnes ont été évacuées par les airs. Les treize autres ont regagné la côte par leurs propres moyens, à marée basse.

Plus de 1400 personnes secourues en huit mois

Douze heures auparavant, un autre sauvetage s'est déroulé mardi après-midi dans ce détroit, qui concentre un quart du trafic maritime mondial. 22 migrants, dont onze enfants ont été secourus, et ramenés à Boulogne-sur-mer à bord d'un patrouilleur. Ces tentatives de traversées sont de plus en plus fréquentes. Ces huit derniers mois, la préfecture maritime a recensé plus de 1450 personnes secourues, soit trois fois plus que lors de toute l'année 2018.