Covid-19 : Nouvelle organisation pour le dépistage en Mayenne

Face aux derniers indicateurs épidémiologiques (en légère baisse), la préfecture de la Mayenne réorganise ses centres de dépistage. Au 12 février 2021, 214 malades sont morts de la covid-19 en Mayenne, et le taux d'incidence est de 131 malades pour 100 000 habitants sur 7 jours glissants tous âges confondus.

Les centres de dépistage fixes

Du lundi au samedi, vous pouvez vous rendre sur rendez-vous au "Drive" du centre hospitalier de Laval. Des créneaux sont ouverts de 8h à 12h et de 13h à 16h sur le site Doctolib. Il vous faut taper "CH Laval" dans la barre de recherche. Si votre demande est urgente, ou si vous faites partie d'un public prioritaire, vous pouvez téléphoner au 02 43 66 51 51 du lundi au vendredi, de 9h à 16h.

Au laboratoire Biolaris : À Laval, sur rendez-vous au 02 43 59 29 00. à Château-Gontier sur Mayenne au 02 43 70 14 94.

Au laboratoire SynLab Normandie Maine : À Évron au 02 43 01 25 01. À Villaines-la-Juhel au 02 43 03 23 86 et à Mayenne au 02 43 00 99 00.

Les centres de dépistage mobiles

Nouvelle organisation du lundi 15 au samedi 27 février, de 9h30 à 13h30 et de 15h à 18h.

À Laval et son agglomération

À Saint-Berthevin, espace sportif Bernard Le Godais, place Pierre de Coubertin : les lundis 15 et 22 février. Les mercredis 17 et 24 février.

À Laval, salle multisports du Palindrome, rue Albert Einstein, près de la zone commerciale, route de Tours : les jeudis 18 et 25 février, les vendredis 19 et 26 février et les samedis 20 et 27 février.

Pour les communautés de communes du département

A Ernée, salle de convivialité de l'Esplanade Gérard Houdé, avenue général de Gaulle, les mardis 16 et 23 février.

À Chateau-Gontier sur Mayenne, Halle du Haut Anjou, Parc Saint-Fiacre, les jeudis 18 et 25 février.

À Mayenne, hall de la salle polyvalente, parc des expositions, rue Volney, les vendredis 19 et 26 février.

À Evron, gymnase municipale, Boulevard Henri Rossignol, les samedis 20 et 27 février.

Que faut-il apporter lors d'un dépistage ?

Lors d'un rendez-vous de dépistage pour le covid-19, munissez vous d'un masque, de votre carte vitale à jour,et d'une pièce d'identité. On vous demandera une adresse mail personnelle (ou celle d'une personne de confiance), votre numéro de téléphone et votre ordonnance si vous en avez une.