Nouvelle passe d'armes chez les Verts entre Stéphane Ruffier et Claude Puel

C'est le camp Ruffier qui a relancé les hostilités samedi 15 août dans les colonnes du journal L'Équipe, dans cette affaire qui s'éternise depuis l'hiver dernier entre le coach et le goal. Dans une tribune, l'avocate du gardien dément que son client ait refusé d'être le numéro 2 de Jessy Moulin la saison prochaine. Selon son avocate, Stéphane Ruffier a découvert cette citation dans la presse : " _Stéphane Ruffier a pris connaissance avec stupeur, par voie de presse, des déclarations de son entraîneur, Claude Puel, selon lesquelles il lui aurait fait part de son refus d'être la doublure de Jessy Moulin lors d'une conversation téléphonique du 17 juin dernier ". _C'est pourtant ce qu'avait affirmé début août Claude Puel.

En réponse l'ASSE publie alors un communiqué sur son site. Le club regrette qu'on instille le doute sur les propos de son entraîneur : "Le club déplore que la parole de son manager général, dont l’honnêteté n’a jamais été prise en défaut en vingt ans de carrière, puisse être ainsi remise en cause et charge son conseil de répondre à ce communiqué par les voies de droit les plus appropriées". L'ASSE se demande s'il faudra bientôt enregistrer les coups de fil entre entraîneur et joueurs, mais note toutefois que Ruffier est donc finalement disposé à être le numéro 2 de Jessy Moulin.