Nouvelle pelouse au stade de Cannes, la même que celle du PSG

De l'aveu même de l'entraineur de l'AS Cannes, il y en avait besoin. "La pelouse du stade Pierre de Coubertin pouvait être noyée en cas de pluie, explique Jean-Noël Cabesas. Le drainage ne fonctionnait plus et une fois, contre le Cannet-Rocheville, on a même du arrêter le match". Le maire de Cannes l'avait de son côté promis. Mais refaire une pelouse est un investissement important. "Le coût est important, avoue David Lisnard, 3,3 millions d'euros. En revanche, on ne fait pas les choses à moitié, car, cette pelouse sera d'un niveau international. Ce sera la même qu'au PSG ou à l'AS Monaco. On en profite également pour la rendre écologique."

Alors que veut dire le maire quand il parle d'une pelouse écologique ?

Pour ça, il faudra attendre encore quelques mois car pour l'instant, l'écologie n'est pas trop au rendez-vous. La terre a été entièrement enlevée sur 45 cm de profondeur et remplacée par du sable spécial importé que les pelleteuses lissent parfaitement. Ensuite, le gazon arrivera de nuit, dans des camions frigorifiques, de Milan, pour être immédiatement plaqué. Quand il aura pris, de la pelouse synthétique sera ensuite mixée au milieu pour une meilleure accroche et durabilité.

"C'est un travail de spécialiste mais qui doit durer longtemps. C'est là l'avantage de cette méthode, précise Xavier Peraldi, directeur des espaces verts de la ville de Cannes. "J'ai longtemps reculé les travaux, avoue David Lisnard, maire de Cannes. L'investissement est important et le faire se devait d'être un choix assumé. Nous avons la certitude désormais que cet investissement sera durable et nous en profitons pour refaire également tout le système de drainage et d'arrosage et c'est là que nous sommes écologiques."

Arrosage par les eaux usées et retraitées

L'arrosage sera en effet maintenant assuré par les eaux usées retraitées. Il faudra 100 mètres cubes pour deux jours d'arrosage de l'hectare du terrain. Le drainage plus performant permettra également de prévenir les maladies et les coups de chaud. Les travaux se déroulent en plein été, en pleine sécheresse. Mais les sociétés spécialisées qui travaillent dans ce domaine le font uniquement pendant les intersaisons. Le gazon ne sera plaqué qu'en septembre et un spécialiste restera toute l'année sur Coubertin pour surveiller sept jours sur sept la pelouse.

L'AS Cannes, tout récemment montée en Nationale 2, jouera son premier match à la mi-septembre. "Il n'y aura plus d'excuse en cas de mauvaise passe", plaisante le coach cannois.