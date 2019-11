Nouvelle réorganisation dans les lycées de la région : inquiétude des agents du lycée Lœwy à La Souterraine

Creuse, France

Ils entretiennent les salles de cours ou sont en cuisine dans les 276 établissements de Nouvelle-Aquitaine. Les agents polyvalents des lycées sont préoccupés par la réorganisation des effectifs, pilotée par la région. Les syndicats (CGT, FO, FSU et UNSA), opposés à cette réorganisation, ont appelé à la grève ce mardi. En Creuse, une dizaine d'agents a fait grève dans les lycées de Bourganeuf et Aubusson, selon les chiffres communiqués par la Région.

Des postes en moins pour une charge de travail similaire

Cette réorganisation voulue par la Région implique une nouvelle répartition des postes pour chaque lycée. Pour calculer cela, des critères sont mis en place. Notamment concernant le nombre d'élèves, le nombre de repas servis ou encore la superficie de l'établissement. "L'application de ces critères conduit à des réductions de postes dans un certain nombre d'établissements de l'académie de Limoges, notamment le lycée Raymond Lœwy à La Souterraine, avec trois postes concernés" explique Christophe Nouhaut, responsable FSU pour les agents territoriaux de la région.

On est appelé sur tous les fronts !

En Creuse, pour l'heure, c'est le lycée Raymond Lœwy à La Souterraine qui serait concerné par cette réorganisation. Récemment, deux postes n'ont pas été remplacés et il pourrait y en avoir un troisième prochainement. "A un moment donné, on peut faire que ce que l'on peut faire ! On est appelé sur tous les fronts ! Chaque année, il y a plus d'élèves mais on est moins nombreux" regrette Rita Nuratori, agent polyvalent au lycée de La Souterraine.

En signe de protestation, une cinquantaine de personnes s'est rassemblée ce mardi matin devant la maison de la région à Limoges. Les syndicats appelleront à une nouvelle mobilisation si la région reste inflexible.