Nouvelle saisie de chardonnerets élégants à Port Saint Louis du Rhône

Port-Saint-Louis-du-Rhône, France

C'est la présence de cages-pièges dans un jardin privé qui a intrigué les agents de l'ONCFS. Ces cages appelées "trébuchets" sont utilisées pour capturer des passereaux sauvages. L'une d'elles contenait un chardonneret élégant (Carduelis carduelis) qui servait d’appelant pour attirer des spécimens sauvages. Lors de la perquisition ce sont au total 14 chardonnerets élégants, 3 pièges, et 11 cages individuelles qui ont été découverts. L’occupant des lieux a été immédiatement interpellé et sera jugé prochainement au tribunal de Grande Instance de Tarascon. Quant aux oiseaux, ils feront l’objet d’un contrôle de leur état de santé par un centre de soins habilité avant d'être relâchés.

En France, l'espèce du chardonneret élégant est en déclin avec une disparition de moitié ces dernières années (-44%). Bien qu'il soit une espèce protégée, cet oiseau est la cible d’un trafic persistant en raison de la beauté de son plumage et de son chant mélodieux. L'espèce pourrait d'ailleurs intégrer la liste rouge des espèces menacées établie par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) et le Comité français de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). La capture, la vente et l’achat sont passibles de 3 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Le trafic des espèces animales protégées est le 4ème trafic après celui des stupéfiants, des armes à feu et le trafic d'êtres humains.