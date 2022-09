Nouvelle saison, nouveau défi pour le RC Orléans en Fédérale 1 de rugby

C'est un nouveau challenge qui attend cette saison le Rugby Club Orléans. Promu la saison dernière après un succès en match de barrage d’accession face au RC Courbevoie, le RCO retrouve la Fédérale 1 de rugby. Premier test grandeur nature ce dimanche face au C'Chartres Rugby.

Un seul objectif : le maintien

Après avoir rongé son frein durant de longues saisons, le RC Orléans va retrouver le bonheur cette saison d'évoluer en Fédérale 1 de rugby. Reste que la division a depuis pas mal changé. Antichambre du tout nouveau championnat National crée par la FFR (Fédération Française de Rugby), si elle n'est pas entièrement professionnelle, elle n'est plus non plus seulement amateur. Il suffit de se pencher sur la composition de la poule du RCO pour s'en convaincre. Dans cette poule Une, la tâche s’annonce difficile avec des clubs qui affiche des moyens et des ambitions comme Chartres, le PUC ou les retrouvailles avec l'ogre qu'est le Servette de Genève. Dans ce contexte, pour David Pénalva, ancien joueur de Auch, Montauban, Narbonne, promu manager du RC Orléans à l’intersaison, le seul objectif "c’est le maintien". Entraîneur la saison dernière à Castanet (Fédérale 1), David Pénalva ajoute "un maintien c'est aussi être intelligent, cibler des matchs même si on va rien lâcher, on ira chasser des points".

Le noyau dur conservé

Pour atteindre cet objectif du maintien, le club orléanais est passé d'un budget de 560.000 à 850.000 euros en particulier grâce à de nouveaux partenaires. Sébastien Moine, le directeur général et le staff ont pu ainsi recruter une dizaine de nouveaux joueurs mais aussi et surtout conserver la quasi-totalité de l'effectif de la saison dernière, celui de la montée. Du noyau dur, seul a mis les voiles le 2ème ligne Eliot Alric, parti sur les bords du lac Léman au Servette. Pour le 3e ligne Léo Pécile, "c'est un bon équilibre, il fallait rajouter quelques éléments mais c'était important de garder le bon état d'esprit du groupe". Le recrutement n'est toutefois pas terminé. Dans l'attente de la validation de sa licence, le RCO devrait notamment officiellement enregistrer sous peu l'arrivée de Xander Kruger, un demi d'ouverture sud-africain. L'ancien joueur de Saint-Denis (Fédérale 1) la saison dernière s'entraîne déjà avec le groupe.

Plus fort, plus vite

Le quinze orléanais va devoir s'adapter aux changements de règles dans les phases de combat. Pas une mince affaire. Les mêlées sont poussées désormais jusqu'au bout et les placages à hauteur d'épaule et à deux sur un adversaire, interdits jusque là en Fédérale 2, sont désormais autorisés. "Ca tape plus, ca tape plus fort, ca va plus vite, c'est un beau challenge" se délecte le trois quart-centre et souvent capitaine la saison dernière, Romain Lambert. Si le RCO sera relevé le défi, il n'est cependant pas tout à fait prêt. La montée tardive, le recrutement tardif, l'intégration de David Pénalva font que le RC Orléans est plutôt "dans l'urgence" estime Jimmy Belouet en charge cette saison des lignes arrières. Avec un peu de retard dans la préparation, l'ancien entraîneur principal du RCO pense "qu'en terme d'effectif et de forme, on sera à notre meilleur niveau au mois d'octobre".

Pour se maintenir, le RCO devra laisser derrière lui deux équipes dans une poule de douze. A noter qu'avec l'accord pour l'instant de pas mal de clubs, les matchs à domicile du RC Orléans devraient se disputer le samedi soir. Premier match ce dimanche 11 septembre face au C'Chartres à Outarville sur le site de Terres de Jim. Coup d'envoi à 15h30.