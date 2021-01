Nouvelle action des moniteurs de ski contre la fermeture des remontées mécaniques

Dans les stations, les professionnels sont toujours dans l'attente d'une décision du gouvernement quant à l'ouverture ou non des remontées mécaniques. Ils devraient être fixés le 20 janvier. Même si beaucoup d'actions ont eu lieu, les moniteurs de ski de l'Ecole du ski français en organisent une nouvelle ce samedi.

Faites-nous confiance"

Ils sont tous invités à 17h30 à participer à une descente aux flambeaux. "Pour que le flamme de la montagne ne s'éteigne pas et mettre en lumières les difficultés auxquelles sont confrontées ses acteurs" écrit l'ESF dans son communiqué. Dans chaque station, suite à l'action, il y aura également une prise de parole du maire et du responsable des remontées mécaniques.

"Nous avons fait des propositions qui ont été validées"

"_Nous demandons au Gouvernement de nous faire confiance_" explique Eric Brèche, président du Syndicat National des Moniteurs du Ski Français. "Nous avons fait des propositions pour garantir la sécurité sanitaire qui ont été validées par les autorités et sommes prêts à aller encore plus loin afin d’ouvrir le 30 janvier. Par exemple, nous avons déjà commandé nos propres tests pour nos monitrices et moniteurs. Les communes ont loué des lieux qui permettraient d’isoler les cas contacts."

L'ESF précise bien que cette descente est réservée aux moniteurs et monitrices et qu'il ne s'agit pas d'un appel à manifester.