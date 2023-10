Nouvelles brigades de gendarmerie : cinq verront le jour dans les deux Charentes

On sait maintenant où seront créées les nouvelles brigades de gendarmerie. Plus de 200 verront le jour un peu partout en France et en outre-mer. 350 communes avaient postulés et déposés un dossier. Un peu plus de la moitié ont donc été retenues.

En Charente-Maritime :

Une brigade fixe sera créée à Dompierre-sur-Mer, près de La Rochelle .

Une autre brigade fixe va s'implanter aussi à Saint Sulpice de Royan. Est-ce une simple erreur de communication ou un vrai choix? C'est la commune voisine de Breuillet, qui avait été choisie par les acteurs locaux, pour représenter le Royannais.

Une brigade mobile va rayonner autour de Montlieu-la-Garde.

En Charente :

Une brigade fixe doit s'implanter à Garat au Sud-Est d'Angoulême.

au Sud-Est d'Angoulême. Une brigade mobile sera créée à Cherves-Richemont au nord de Cognac.