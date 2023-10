Nouvelles brigades de gendarmerie : Saint-Jory sélectionnée près de Toulouse

Avant la divulgation de la liste définitive des 200 nouvelles brigades de gendarmerie créées par l'Etat, France Bleu est en mesure de vous annoncer que les villes de Revel et Saint-Jory en Haute-Garonne, font partie des élues. Dans le Gers, la commune de Nougaroulet, à l'est d'Auch, a aussi été choisie. Dans les Hautes-Pyrénées, une nouvelle brigade verra le jour en périphérie de Tarbes à Juillan.

ⓘ Publicité

Le nord toulousain et ses rodéos urbains

Saint-Jory, dans le nord de la métropole toulousaine, disposera d'une brigade mobile en plus de sa gendarmerie fixe déjà existante et partagée avec Fenouillet, autrement dit des effectifs supplémentaires. On parle de six agents et de deux ou trois véhicules. Le secteur doit notamment gérer le fléau des rodéos urbains massifs, comme dernièrement un rendez-vous à Saint-Alban qui a rameuté près de 300 véhicules .

Le cas de Revel était connu depuis novembre 2022 puisque Gérald Darmanin en personne était venu l'annoncer sur place .

Entre trois et quatre nouvelles brigades doivent être annoncées ce 2 octobre en Haute-Garonne à l'issue de la visite d'Emmanuel Macron sur ce thème dans le Lot-et-Garonne, à Tonneins.