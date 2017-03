Nouvelles cartes d'identité : où se rendre dans les Pays de Savoie ?

À partir du 21 mars, les cartes d'identité seront biométriques, les empreintes digitales du citoyen iront directement dans une base de données, pour éviter l'usurpation d'identité. Mais toutes les communes ne sont pas équipées pour délivrer les précieux sésames. Le point dans les Pays de Savoie.

Sur le fond la demande de carte d'identité ne changera pas, mais pour plus de sécurité, il faudra l'effectuer dans une mairie équipée d'un appareil de prise d'empreintes digitales, les mêmes utilisés pour les passeports. Cela permet à l'usager de gagner du temps (la procédure en mairie est deux fois plus rapide), et d'éviter plus efficacement les usurpations d'identité.

La liste des communes dans les Pays de Savoie

En Haute-Savoie, 32 communes sont équipées, dont quatre nouvelles. En Savoie elles sont 18 (pas de nouveaux équipements). Le maillage a été réfléchi par les services préfectoraux, pour éviter au maximum au citoyen de faire trop de route.

Voici les mairies de Haute-Savoie équipées pour délivrer ces nouvelles cartes d'identité. © Radio France - Préfecture 74

Les 18 mairies équipées en Savoie. © Radio France - Préfecture 73

La procédure pour faire sa nouvelle carte

Il sera possible de faire réaliser sa carte dans n'importe quelle commune. © Radio France - Pref 74

Pour gagner du temps, il est possible de faire sa pré-demande sur internet. © Radio France - Pref 74

À Saint-Julien, on s'inquiète

Certaines zones ont déjà alerté la préfectures concernant le maillage des mairies équipées. Dans la communauté de communes du Genevois par exemple il n'existe qu'une seule mairie équipée pour 40 000 habitants. La commune de St Julien prévient donc : il faudra 3 mois pour obtenir sa carte d'identité biométrique. La Préfecture de Haute-Savoie annonce elle une durée de 20 jours en moyenne.