Nouvelles consignes de tri : les poubelles jaunes grossissent rapidement dans l'Eurométropole de Strasbourg

Plus trois kilos ! Avec la simplification du tri des déchets dans l'Eurométropole, chaque habitant devrait jeter en moyenne trois kilos de déchets par an en plus dans sa poubelle jaune. Du coup l'Eurométropole table sur un bac jaune qui passera de 53.7 kilos par habitant et par an à un peu plus de 56 kilos. Comme 65% de ces emballages sont théoriquement recyclables, cela permet de moins incinérer. Donc de moins polluer.

Et selon les premiers retours, les habitants semblent jouer le jeu. Là où la collecte se fait en apport volontaire, des tournées de ramassage ont été ajoutées. Les retours sont bons assure Fabienne Baas, vice présidente de l'Eurométropole en charge de la valorisation des déchets.

"Ce n'est pas encore très précis, mais les habitants jouent le jeu et sont contents de pouvoir remplir la poubelle jaune plus que la poubelle bleue. On voit la différence dans le volume des poubelles jaunes. Depuis fin décembre, on a déjà eu 164 demandes de changement de contenants" explique l'élue, qui est aussi maire d'Ostwald.

Là où la collecte se fait en apport volontaire, les tournées de ramassage ont par ailleurs dû être augmentées. Résultat l'agglo s'attend à voir le tonnage des poubelles jaunes augmenter de 6% cette année.

Investir pour trier plus

Et pour gérer l'afflux de pots de yaourts ou de paquets de fromage râpé vides désormais jetés dans la poubelle jaune, il a fallu investir 7 millions d'euros dans le centre de tri d'Altem.

"On a pris les mêmes machines mais on les a multipliées pour multiplier les flux à sortir. Ce sont des trieurs optiques, des robots qui soufflent sur les déchets, on en a rajouté cinq" explique Guillaume Schroll, le directeur d'exploitation d'Altem.

Avant le premier janvier, le taux d'erreur de tri des habitants était de 27%. Il pourrait bien diminuer avec l'extension des consignes de tri. A moins que cet élargissement des déchets jetables dans la poubelle jaune ne s'accompagne d'un effet d'entraînement et d'un relâchement. Car tous les plastiques et tous les matériaux ne vont toujours pas dans le bac de tri.