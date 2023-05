Les archéologues de retour à Alésia : "Il n'y a que 10 à 15% de la surface qui a été fouillée"

France Bleu Bourgogne : Il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur le site d'Alésia Alise-sainte-reine ?

Oui, beaucoup parce qu'il n'y a que 10 à 15 % de la surface qui a été fouillée, les endroits les plus emblématiques et les endroits publics. Mais il reste des endroits, des espaces, des points qui demandent à être précisés pour mieux comprendre l'implantation, la chronologie, surtout l'installation de la ville romaine sur cet oppidum gaulois. Et donc là, les fouilles qui vont redémarrer le 21 août, ça durera jusqu'au 16 septembre, avec une journée portes ouvertes qui sera à la disposition de toutes et tous les Bourguignons. L'idée est de reprendre certains secteurs et en particulier le monument emblématique qu'est le monument du ductile qui a été fouillé sur sa façade à l'intérieur de la ville, mais qui, depuis deux ans, est fouillé sur la façade extérieure à la ville pour connaître un peu mieux son implantation. Il y a eu déjà des découvertes très intéressantes.

Qu'est ce qu'on espère trouver là dans ces futures fouilles alors ?

L'idée était de savoir si sur l'extérieur, il y avait une façade monumentale comme il y avait à l'intérieur. On n'a pas forcément trouvé encore tout à fait la réponse à ce point là, mais on a découvert. Plus exactement, mes collègues ont découvert une carrière comblée par 10 000 ossements d'animaux. On ne s'y attendait pas du tout. La trace d'un banquet qui s'est tenu à l'époque augustéenne, c'est à dire dix avant et dix après Jésus-Christ ou Dib. Une dizaine de chevaux, des chiens dont de la consommation gauloise, a été consommée pour à peu près 2000 personnes dans un banquet rituel. Sans doute ce qui n'était pas du tout attendu et donc a été une très très bonne surprise.

Ça nous apprend quoi ces recherches, ces fouilles que vous menez, ces découvertes que vous effectuez sur ce site ?

C'est vraiment de comprendre comment on a pu passer de l'implantation de l'oppidum et comment la ville romaine s'est construite dans une cité a priori qui n'avait pas, je dirais, les faveurs de Rome, puisque c'est le siège d'Alésia. Et donc comment Rome a pu installer ces monuments. Quels types de monuments ? Quels types de constructions ? Et dans le temps, à quel moment de l'histoire de la cité nous faisons de la fouille programmée. Ce qui veut dire que nous avons une réflexion scientifique avec une problématique qui est posée, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des fouilles préventives où on doit tout faire dans l'urgence.

Si vous ne faites pas tout d'un coup, c'est aussi peut être pour des raisons économiques et financières. Ça coûte cher.

Ça coûte très cher. Nous avons donc une aide du Département qui nous suit vraiment dans cette opération sur la longue durée. On ne peut que le remercier. L'aide de l'un, en l'occurrence, est de 50.000 € pour cette campagne de fouilles. Nous attendons aussi la réponse du service régional de l'archéologie qui apportera un peu d'argent. Ça coûte très cher parce qu'il faut nourrir les fouilleurs et ils font beaucoup d'efforts. Et puis il y a du matériel. Il y a aussi tout ce qui concerne le post-fouilles parce que fouiller, c'est bien. Mais il faut ensuite analyser, étudier et bien entendu publier, voire valoriser auprès du grand public les résultats.

On a souvent l'image de ces chercheurs de trésors avec ces détecteurs de métaux qui partent en balade. Pourquoi il ne faut pas faire ça ?

Parce que tout objet qui est sorti de son contexte de découverte perd peut-être pas sa valeur financière, mais perd totalement sa valeur scientifique. Et c'est d'une certaine façon spolier la population d'une petite parcelle de son histoire. La découverte d'une monnaie à un endroit peut simplement vouloir dire qu'il y avait une route à cet endroit là. Si on retire la monnaie, on ne peut pas savoir qu'il y avait une route.

Et alors, qu'est ce qu'il faut faire si on trouve un objet qui nous paraît ancien?

Speaker 3: Alors faire des photos, par exemple, de l'endroit où on l'a découvert et tout de suite aller voir soit le service régional de l'archéologie, soit des collègues justement d'Artémis ou d'un autre laboratoire de recherche, On ne vous prendra pas l'objet, mais. Au moins on pourra le dater, le définir, faire une fiche technique, ce qui pourra vous être utile aussi. Et l'information scientifique ne sera pas perdue. L'idée, c'est vraiment de ne pas perdre les informations.