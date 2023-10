Nouvelles gendarmeries : quelles sont les villes candidates dans l'Indre et le Cher ?

Six nouvelles gendarmeries pourraient être créées dans l'Indre et le Cher

Le verdict doit tomber ce lundi 2 octobre. Pratiquement un an après sa promesse de créer 200 nouvelles gendarmeries en France, Emmanuel Macron, en déplacement dans le Lot, doit dévoiler la liste des communes retenues. En Berry, au moins huit communes ont constitué des dossiers pour se porter candidates.

ⓘ Publicité

Première étape pour les communes qui souhaitent accueillir une gendarmerie : convaincre la préfecture dont elle dépend de retenir son dossier. Si certains s'en sont tenus à la simple note d'intention, d'autres ont misé sur de véritables livrets. Le maire de Villedieu-sur-Indre a ainsi rendu un fascicule d'une vingtaine de pages, détaillant les avantages de vivre dans son village. Même démarche dans le Cher pour le maire d'Ourouer-les-Bourdelins qui a déjà réfléchi à l'implantation physique de cette possible nouvelle gendarmerie, sur un terrain disponible sur sa commune.

Au moins huit candidatures en Berry

Sont donc officiellement candidates dans l'Indre les communes de Velles, Montierchaume, Villedieu-sur-Indre et Buzançais, cette dernière ayant proposé d'héberger les locaux d'une brigade mobile, qui interviendrait sur tout le territoire de la Brenne.

Dans le Cher, les communes de Plaimpied-Givaudins, dans l'agglomération de Bourges, de Saint Just, d'Ourouer-les-Bourdelins et de Bengy-sur-Craon seraient également candidates.

Parmi les dossiers reçus, les préfectures auraient, semble-t-il, sélectionné chacune trois candidatures jugées les plus sérieuses et les auraient donc transmises au ministère de l'Intérieur. Charge à lui de choisir 200 communes parmi les candidates. C'est donc cette liste qui sera officiellement dévoilée aujourd'hui. Il y aura nécessairement des déçus : il se murmure que le Berry se verra attribuer quatre gendarmeries fixes et deux brigades mobiles, soit six nouvelles gendarmeries au total.