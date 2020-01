Nouvelles halles de Limoges : bilan positif après deux mois d'exploitation

Elles avaient ouvert le 16 novembre 2019, après un an et demi de lourds travaux. Deux mois après le début de leur nouvelle vie, les halles rénovées du centre-ville de Limoges semblent ravir tous ceux qui les fréquentent, commerçants comme clients.

Limoges - France

Alors, finalement, comment elles sont ces halles ? Elles avaient ouvert le 16 novembre 2019, après un an et demi de lourds travaux de rénovation. Deux mois après le début de leur nouvelle vie, les halles centrales de Limoges, coeur du centre-ville, semblent ravir tous ceux qui les fréquentent, commerçants comme clients.

Pour les clients habitués, les bonnes sensations ressenties à l'ouverture semblent se confirmer. "Ca a beaucoup changé, c'est beaucoup plus clair, plus aéré" estime l'une, "c'est bien, c'est beau, c'est propre" résume un autre, fidèle depuis des années de cette halle emblématique de la capitale limousine.

Halles de Limoges (intérieur) © Radio France - Alain Ginestet

Ces clients heureux de ce nouvel environnement dépensent-ils plus pour autant ? "En tous cas pas moins" dit en souriant l'un d'eux. Certains commerçants ont le sourire en tous cas, comme Jean Faucher, qui dirige une poissonnerie, et qui est notamment satisfait par "une _nouvelle diversité de commerces qui se sont ajoutés et qui attirent une clientèle plus jeune, qui aime rester, consommer sur place_, ce qui n'existait pas avant". "On a tout pour augmenter notre volume de travail, ce qui est le cas pour le moment" poursuit-il.

Gros succès pour l'espace de restauration sur place

Gros point de satisfaction : l'espace de restauration sur place, littéralement bondé à l'approche de midi. "C'est très sympa" reconnaît Bernard, un retraité attablé devant un bon civet. Tellement sympa que cet espace est un peu victime de son succès, d'après Anthony, qui travaille au bar voisin. "_Ca plaît tellement qu'_on manque de places assises" explique-t-il, "ça se remplit vite, et quand il y a des gens, c'est tellement convivial que finalement ils y restent un petit peu, donc il n'y a pas assez de place" analyse-t-il.

Halles centrales de Limoges © Radio France - Alain Ginestet

Quant au problème de sol glissant les jours de pluie, mis en évidence lors de l'ouverture, il semble en grande partie réglé grâce aux tapis de sol mis en place aux entrées et aux produits anti-dérapants rajoutés lors du nettoyage des surfaces. En tous cas, peu de visiteurs s'en font aujourd'hui l'écho.