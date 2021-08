EN IMAGES - Nouvelles manifestations contre le pass sanitaire en Savoie et en Haute-Savoie

C'est un quatrième samedi de mobilisation contre le pass sanitaire. Comme ailleurs en France, des manifestations ont lieu notamment à Chambéry et à Annecy, malgré les fortes pluies de l'après-midi.

Quatrième samedi de mobilisation des opposants au pass sanitaire, dont l'extension de l'obligation entre en vigueur ce lundi 9 août. Et la pluie ne les a pas empêcher de se rassembler !

Comme prévu, des rassemblements ont lieu ce samedi à Albertville le matin, puis l'après-midi notamment à Chambéry et Annecy, et malgré les fortes pluies qui tombent sur les deux départements. Des manifestations ont aussi été annoncées à Thonon et à Sallanches.

A Annecy

A Annecy, avant même l'élancement du cortège à 14h30, on comptait déjà une forte mobilisation sur le Pâquier en face de la préfecture.

Les opposants au pass sanitaire ont sorti les parapluies pour pouvoir de nouveau manifester ce samedi à Annecy © Radio France - Richard Vivion

Des pompiers et des soignants ont rejoint les manifestants annéciens.

Les soignants et les pompiers défilent aussi à Annecy ce samedi contre le pass sanitaire © Radio France - Richard Vivion

"Macron, ton pass on n'en veut pas !" ; "Liberté!" lancent les manifestants à Annecy et à Chambéry

A Chambéry

A Chambéry, on peut également parler d'une place "remplie" devant le Palais de justice, au point de départ de la manifestation. Le cortège est aussi parti à 14h30. Les manifestants sont environ 3 000 selon les premières estimations.

Mis à part quelques fumigènes craqués sur le parcours des opposants au pass sanitaire, la manifestation a commencé dans le calme à Chambéry.

La manifestation du samedi 7 août contre le pass sanitaire à Chambéry © Radio France - Julie Munch