Nouvelles mesures contre le coronavirus : "On joue avec les nerfs des Français" selon le maire de Reims

Pas de troisième confinement en France pour le moment. La décision du gouvernement est tombée ce vendredi 29 janvier, à l'issue du Conseil de défense sanitaire lié à la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé une série de nouvelles mesures, estimant "que nous pouvons encore nous donner une chance" d'éviter un confinement.

Le gouvernement prend un risque sanitaire - Arnaud Robinet

Interrogé sur Franceinfo après la prise de parole du Premier ministre vendredi, le maire de Reims Arnaud Robinet estime que "le gouvernement prend un risque sanitaire" avec cette décision. "Le risque est double : Un risque par rapport à l'évolution de l'épidémie à l'intérieur du pays et un risque vis-à-vis des autres pays européens qui ont pris des mesures beaucoup plus strictes. On sera en retard par rapport à d'autres pays."

Même si Arnaud Robinet reconnaît que "la décision est difficile à prendre", le gouvernement joue, pour lui, avec "les nerfs des Français". "Un jour, on parle de confinement, l'autre jour on leur dit qu'on peut attendre. Les Français sont las."

Pour le maire de Reims, Emmanuel Macron devrait quand même annoncer un troisième confinement dans les jours qui viennent : "Le gouvernement attend peut-être les vacances de février. Là on gagne du temps, mais ont prend un véritable risque", conclut Arnaud Robinet.

L'essentiel des nouvelles mesures

Parmi les nouvelles mesures du gouvernement, toute entrée et toute sortie à destination ou en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne sera interdite à partir de dimanche, 00H00. Les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20.000 mètres carrés seront fermés dès ce dimanche et les jauges seront renforcées dans toutes les grandes surfaces dès lundi.

Concernant les entrées en France à partir d'un pays de l'Union européenne, comme la Belgique, il faudra présenter un test PCR, sauf pour les travailleurs transfrontaliers.