Nouvelles mesures pour encadrer la chasse : Qu'en pensent les chasseurs de Moselle ?

La secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie, Bérangère Couillard, doit se rendre dans le Loiret ce lundi pour annoncer une série de mesures pour mieux encadrer la chasse. L'objectif est de limiter les accidents de chasse, l'office français de la biodiversité a recensé 90 accidents de chasse pour la saison 2021-2022 en France, c'est 10 de plus que la saison précédente. Parmi les mesures proposées par le gouvernement : interdiction de chasser si l'on est responsable d'un accident mortel, formations théoriques et pratiques des chasseurs tous les 10 ans, ou encore la création du application pour suivre en temps réel les chasses en cours.

Des mesures sans grandes répercussions pour les chasseurs

Le gouvernement souhaite également instaurer un délit d'alcoolémie à la chasse, comme au volant, les chasseurs seraient limités à 0,5 grammes d'alcool par litre de sang et auraient une amende en cas de contrôle. Mais pour Fabien, qui dirige la battue du jour, l'alcool à la chasse ce n'est plus comme avant : " le sketch des Inconnus nous a fait beaucoup de tort, on ne boit pas pendant la chasse. S'il y a un accident de chasse, la police nous fait tous souffler dans le ballon, on n'a pas envie de se retrouver dans ce cas là, on est tous raisonnable," explique-t-il. Pour Jean-Christophe Hamelin, président de l'association des chasseurs de Thionville, l'idée de l'application est intéressante mais selon lui "dans la plupart des cas, ça se passe bien si on croise des promeneurs ont les préviens qu'il y a une battue en cours, ils comprennent et vont ailleurs."

Mais pour certains promeneurs le partage de la nature n'est pas égalitaire. Claudine, une randonneuse aguerrie, voudrait aller plus loin : "il faudrait que la chasse soit interdit le dimanche", mais cette mesure n'a pour l'instant pas été retenue par l'exécutif.