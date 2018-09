Trois mesures ont été publiées au Journal officiel ce mardi 18 septembre 2018 dont deux pour renforcer la sécurité des piétons sur les passages protégés et la troisième à lutter plus efficacement contre la conduite en état d'alcoolémie.

Loire, France

Trois mesures ont été publiées au journal officiel le 18 septembre 2018 dont l'usage d'un éthylotest anti-démarrage pour lutter contre l'alcoolémie au volant, la vidéo-verbalisation pour permettre de constater le non-respect des règles de priorité aux passages piétons et une sanction plus forte pour ceux qui ne laissent pas passer les piétons au passage protégé. Auparavant il s'agissait d'un retrait de 4 points sur le permis, maintenant ce sera six.

Hervé est chauffeur de taxi à Saint-Étienne, il estime qu'il y a plusieurs facteurs qui font que Sainté est une ville particulièrement accidentogène : "Déjà je pense que les jeunes ont tous des casques sur la tête, je le vois, je me méfie, j'anticipe. Quand je vois un jeune traverser, je ralentis et une fois sur cinq il ne regarde pas. Si je ne freinais pas je m'en mettrais trois par jour sur le capot."

Un facteur supplémentairequi n'arrange rien selon lui, c'est le parc automobile "multiplié par trois ou quatre ces quinze dernières années". Hervé ajoute : "Les rues de Saint-Étienne sont hyper étroites, vous mettez les vélos en plus, vraiment il faut faire attention quand on circule." Autre hypothèse d'Hervé, les piétons auraient pris la confiance en zone 30 : "Les piétons se sentent peut-être en sécurité en zone 30 mais se prendre un véhicule à 30 km/h ça fait mal !"

"Une très bonne mesure pour protéger une population vulnérable"

Le capitaine Gilles Fréry qui s'occupe de la sécurité routière à la gendarmerie de la Loire souligne : "C'est une très bonne mesure parce que la priorité c'est avant tout de protéger une population vulnérable, les piétons." Certains piétons stéphanois ont l'impression de devoir forcer le passage pour pouvoir traverser : "Il y a des automobilistes qui s'arrêtent bien volontiers mais il y en a d'autres, si vous ne forcez pas vous ne passez pas", "Il n'y a qu'aux feux rouges où on laisse les piétons traverser, aux passages piétons il faut s'imposer"...