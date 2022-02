De nouvelles règles pour le stationnement à Auxerre

Le stationnement gratuit passe de deux heures à une heure

Ces deux dernières années à Auxerre, les automobilistes sont passés de la gratuité totale du parking, à deux heures offertes. Mais désormais les règles changent : seule la première heure sera gratuite. Il était temps de revenir à une gestion normale du stationnement explique la municipalité. Elle s'est inspirée de ce qui se fait dans des villes de la région comme Troyes, Chalons ou encore Beaune. Sébastien Dolozilek, l'adjoint à la sécurité de la ville d'Auxerre estime qu'"il faut trouver un juste milieu entre pouvoir se garer en ville mais ne pas rester trop longtemps sur la même place, sans faire fuir la personne qui veut se rendre en centre-ville."

Ludovic par exemple vient rarement faire ses course à Auxerre et cette nouvelle mesure le conforte dans ses habitudes. "Je ne viens pas souvent en centre-ville, je me rends principalement en zone commerciale des Clairions. C'est plus facile d'accès et les parkings sont gratuits". Dans un centre commercial, on n'est pas pressé par le temps alors qu'en ville, avec une seule heure gratuite explique Edith, "on fait son shopping au pas de courses. Cela devient difficile de faire plusieurs magasins surtout si on veut essayer des vêtements par exemple".

Il faut relativiser estime Thierry, un fleuriste auxerrois, qui a longtemps vécu à Paris. "Ici les tarifs sont beaucoup moins importants qu'à Paris ou le stationnement peut couter vingt-quatre euros pour trois heures. A Auxerre, nous trouvons plein de places gratuites en périphérie de la ville et il suffit de trois minutes à pied pour se rendre en centre-ville. Les gens vont râler au début mais après ils vont s'y faire" assure le commerçant.

Le tarif horaire passe de deux euros à un euro soixante-quinze l'heure

Le tarif horaire a aussi était revu à la baisse. Désormais Auxerre ne compte plus qu'une seule seule zone et un seul tarif: un euro soixante quinze contre deux euros auparavant. Le parking reste gratuit pendant le déjeuner mais la plage a été réduite entre midi et demi et 14 heures soit une demi heure de moins que ce qui se faisait jusqu'ici.