Nouvelles restrictions à Paris et petite couronne : "il faut protéger les plus fragiles" pour le Dr. Kierzek

Le nouveau tour de vis annoncé à Paris et petite couronne mercredi soir "vont relativement loin", estime l'urgentiste Gérald Kierzek sur France Bleu Paris ce jeudi, mais la priorité c'est de "protéger les plus fragiles".

La bataille contre l'épidémie de coronavirus n'est pas gagnée. La hausse des contaminations jour après jour commencent à avoir un impact sur les hôpitaux dans la région qui sont en "forte tension" selon le ministre de la Santé.

A partir de samedi, interdiction d'être plus de 10 dans les parcs, et les espaces publics, fermeture des gymnases et des salles de sport, limitation des grands rassemblements à 1000 personnes. Et les bars devront fermer à 22h dès lundi. Des mesures pour tenter de limiter les interactions sociales valables pour Paris, la petites couronne et dix autres grandes villes de France, désormais placés en zone d'alerte renforcé.

Ces mesures "vont relativement loin. Ça re-penche du coté du sanitaire", estime le médecin Gérald Kierzek, urgentiste à l'Hôtel-Dieu à Paris. Mais ces mesures sont-elles efficaces ? _"_Je voudrais de la pédagogie et de la simplicité pour que ce soit tenable sur le long terme", répond l'urgentiste qui ne juge pas forcément nécessaire la fermeture des salles de sport et des gymnases "à condition qu'elles soient aérées".

La priorité, c'est de "protéger les plus fragiles", martèle l'urgentiste. A ce stade, aucune restriction n'a été prise pour les Ehpads, hormis la réservation des visites.

Autre point à corriger pour Gérald Kierzek, "il faut cibler les clusters, on ne sait toujours pas qui contamine qui en ville." Et il faut se pencher sur le problème des "super-contaminateurs". "Dans les transports, il y a probablement 80% des personnes qui ne contaminent pas même si elles portent le Covid en elle. 20 % des personnes qui contaminent sont des super-contaminateurs. Et on n'arrive pas à les cibler."