Le préfets de Charente-Maritime et de Charente prennent de nouvelles mesures pour lutter contre le Covid-19. Elles concernent notamment la consommation d'alcool, mais aussi la danse, et la fermeture des bars dès 2 heures du matin.

Nouvelles restrictions anti-Covid en Charente-Maritime et en Charente pour le Nouvel An

19h30 : Mise à jour avec les mesures similaires en Charente

Il s'agit de faire face à la "dégradation brutale de la situation sanitaire", selon le préfet de Charente-Maritime. Nicolas Basselier annoncent de nouvelles mesures pour la fin de l'année 2021. Il "appelle fermement à la responsabilité individuelle et collective", en limitant au maximum les interactions, en respectant "scrupuleusement" les gestes barrières. Et en poursuivant l’effort de vaccination.

Interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique dans tout le département, à compter du vendredi 31 décembre à 18h, jusqu’au lundi 3 janvier inclus.

dans tout le département, à compter du vendredi 31 décembre à 18h, jusqu’au lundi 3 janvier inclus. Interdiction d’achat et de vente de produits inflammables ou explosifs ainsi que d’artifices et d’articles pyrotechniques, déjà en vigueur depuis le 20 décembre, et jusqu'au lundi 3 janvier inclus.

et d’articles pyrotechniques, déjà en vigueur depuis le 20 décembre, et jusqu'au lundi 3 janvier inclus. Les débits de boissons et les bars devront fermer à 2h du matin dans la nuit de vendredi à samedi. Pas de dérogations, contrairement aux Saint-Sylvestre précédentes où ils pouvaient rester ouverts toute la nuit.

dans la nuit de vendredi à samedi. Pas de dérogations, contrairement aux Saint-Sylvestre précédentes où ils pouvaient rester ouverts toute la nuit. Et puis les activités de danse sont interdites en Charente-Maritime "lors d’événements festifs dans tous les établissements recevant du public", de vendredi 12h à lundi 8h.

Et le préfet prévient que les forces de l'ordre "seront particulièrement mobilisées pour faire respecter ces mesures", mais également "pour empêcher les rassemblements susceptibles de générer des troubles à l’ordre public".

Fermeture des salles des fêtes à 2 heures en Charente

Des mesures similaires sont prises dans le département de la Charente. Les bars et les restaurants devront fermer à 2 heures du matin dans la nuit de vendredi à samedi, alors que, là encore, ils ont théoriquement le droit d'ouvrir toute la nuit lors de la Saint-Sylvestre.

Et en Charente, cette mesure s'applique aussi à tous les établissements recevant du public : 2 heures du matin maximum, y compris pour des fêtes à caractère privé, précise la préfète. Cela concerne donc aussi les salles des fêtes et salles polyvalentes, les lieux de réception, les tentes, les chapiteaux, etc... Mesure valable depuis ce jeudi et jusqu'à lundi.

Il est aussi interdit de danser dans les établissements recevant du public. Et puis la consommation d’alcool est interdite sur la voie publique dans tout le département de la Charente.

Port du masque obligatoire dans de nombreuses communes supplémentaires en Charente-Maritime

Enfin, le nombre de communes de Charente-Maritime dans lesquelles le port du masque devient obligatoire à l'extérieur augmente. A partir de ce jeudi 30 décembre, et jusqu’au mercredi 19 janvier 2022 inclus, toute personne de onze ans et plus devra garder son masque partout sur le territoire des 72 communes suivantes :