Nouvelles restrictions sanitaires : les réactions dans le Poitou

Jean Castex a annoncé ce lundi soir un nouveau tour de vis sanitaire pour faire face à la cinquième vague de l'épidémie et aux variants delta et omicron. Télétravail obligatoire, interdiction de consommer debout dans les restaurants et rentrée scolaire maintenue, voici les réactions dans le Poitou.

Ce lundi 27 décembre, le Premier ministre Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures sanitaires pour faire face à la forte augmentation du nombre de cas de coronavirus. Deux variants du Covid-19 touchent actuellement la France : delta et omicron. Parmi les restrictions dévoilées : le télétravail obligatoire quand c'est possible, l'interdiction des concerts debout, de consommer debout dans les bars et restaurants. La rentrée scolaire est maintenue telle quelle, et il n'y a pas de couvre-feu pour la nuit du nouvel an. Les nouvelles mesures entrent en vigueur ce lundi 3 janvier.

Télétravail obligatoire

"On pense que ce qu'il faut déjà, c'est que ce soit sur la base du volontariat, qu'on respecte le choix des salariés", estime Catherine Giraud, la secrétaire générale de la CGT dans la Vienne. Elle poursuit : "que ce ne soit pas non plus un télétravail à temps plein, parce que ça les salariés l'ont dit, on le sait maintenant, ne le souhaite pas et ce n'est pas bon pour leur santé, mentale en tout cas."

Rentrée maintenue

La rentrée scolaire est maintenue. "On est satisfait parce que nous, on attendait les annonces avec impatience", réagit Aurélie Mercier, administratrice de la FCPE, l'association des parents d'élèves, dans les Deux-Sèvres. "On sait les effets négatifs pour les enfants du distanciel, le creusement des inégalités. Ce qu'on regrette, c'est qu'il n'y a toujours pas de moyens supplémentaires mis en place à destination des établissements", ajoute-t-elle. Elle pense notamment à des professeurs remplaçants quand un est positif au covid ou cas contact ou encore à des capteurs de CO2.

Interdiction de consommer debout dans les bars et restaurants

"Pour consommer debout, ça va être surtout gênant pour nos bars et nos petits cafés", regrette Eric Favreau, le président de l'UMIH dans les Deux-Sèvres, l'union des métiers et industries de l'hôtellerie. Pour le pass vaccinal, autre mesure qui s'applique au secteur, c'est pour lui une gêne supplémentaire. "Ça va être un casse-tête, vraiment. Et en plus, ça va nous prendre beaucoup de temps", estime-t-il. Pour lui, en plus, ce n'est pas le travail des restaurateurs de contrôler les identités des clients si c'est demandé.