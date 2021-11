Nouvelles tensions autour du projet de rénovation du stade Aguiléra à Biarritz

Alors que les négociations ont repris entre la mairie et les dirigeants du BOPB autour du projet Aguiléra, l'opposition dénonce ce mardi l'inaction de la municipalité concernant le dépôt des études et la demande du permis de construire. La mairie conteste l'existence d'une quelconque échéance.

De nouvelles crispations autour du projet Aguiléra. Corine Martineau, conseillère d'opposition à Biarritz, accuse la mairie de ne pas avoir respecté un accord commun entre le BOPB et la municipalité. Elle l'exprime dans un post Facebook ce mardi. Selon elle cet accord prévoyait une date limite, le 15 novembre, pour "le dépôt des études et la demande du permis de construire". De son côté, la maire de Biarritz dément l'existence d'une telle échéance.

"Tout le monde le savait"

"Ce délai est fait en fonction du calendrier rugbystique, c'est des délais qui sont donnés, tout le monde le savait. Ça a trainé parce qu'il y a eu des hésitations côté mairie, ils n'ont pas voulu s'engager vraiment sur la totalité du projet, donc on revient au point mort." Selon elle, cette échéance du 15 novembre devait acter le début des travaux mi-juin 2022. Le projet Aguiléra prévoit dans l'état actuel des choses la rénovation et l'aménagement du stade, et la création d'un centre de formation moderne.

Contactée par France Bleu Pays Basque, la maire de Biarritz Maider Arostéguy explique ne pas avoir connaissance d'une telle échéance et continuer à travailler sur la rénovation du stade, mais n'a pas souhaité répondre à notre demande d'interview.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix