Nouvelles tensions entre la ville d'Avignon et le Grand Avignon à cause de voies cyclables

On le sait, les relations sont loin d'être cordiales entre la ville d'Avignon et le Grand Avignon. Elles ne sont pas prêtes de s'améliorer après les déclarations de l'élu en charge de l'environnement. Il accuse l'agglomération de manquer à ses obligations en matière de voies cyclables.

Avignon, France

Décidément, les relations ne s'arrangent pas entre la ville d'Avignon et la communauté d'agglomération du Grand Avignon. En cause cette fois, la non réalisation par le Grand Avignon d'aménagements réservés aux cyclistes à l'occasion des travaux du tramway et des futurs bus Chron'hop. Pour la ville centre, le Grand Avignon "n'assume pas ses responsabilités légales et n'a aucun projet communautaire sérieux en matière de déplacements doux." C'est Fabrice Martinez-Tocabens, le conseiller municipal délégué à l'environnement, qui a donné la charge en conférence de presse tenue en mairie d'Avignon.

L'élu a annoncé que la ville prendrait ses responsabilités en aménageant et en finançant une voie verte séparée (à double sens) sur l'avenue Monclar, une véloroute sur l'avenue de la Trillade en direction de la Croix Rouge ainsi que sur la contre-allée nord de la Rocade. Un réseau dédié de trois kilomètres pour un budget de 2,5 millions d'euros environ.

L'élu s'en est pris également à Jean-Marc Roubaud, le président du Grand Avignon, qu'il juge "trop politicien, pas assez attentif à la ville centre et éloigné des enjeux du vélo pour des questions générationnelles". À la question "Vous parlez au nom de qui ?" posée par des journalistes, il répond sans détour _: "Considérez que c'est une charge de Madame le maire !" _Fermez le ban.

Sur la charge de la ville d'Avignon contre le Grand Avignon, les précisions de Daniel Morin Copier

Fabrice Martinez-Tocabens : "le Grand Avignon refuse d'assurer ses compétences" Copier