Nouziers retrouve son auberge !

Nouziers, France

Une auberge, c'est parfois le seul lieu de vie dans des communes creusoises comme Nouziers. La petite commune de 200 habitants est située au nord de la Creuse, à la limite avec l'Indre. À la mi-journée, les rues sont désertes. Mais devant le bar-restaurant, une camionnette est garée. C'est une entreprise qui vient livrer les boissons et le café. En septembre 2018, l'auberge a fermé. Sept mois plus tard, la mairie a retrouvé une gérante. Elle s'appelle Charlotte D'hieux. L'auberge rouvre ses portes ce samedi 6 avril.

Revenir "à la maison"

Un autre livreur apporte un colis de 40 kilos. "C'est ma caisse enregistreuse ! Donc c'est une bonne chose !", dit Charlotte en riant. Ses yeux marrons pétillent devant son dernier colis. Après avoir bien voyagé, cette Creusoise est contente de revenir sur sa terre natale avec un CV bien rempli. "Je suis parti en Angleterre, j'ai travaillé un an demi là-bas, raconte Charlotte. J'étais chef barmaid. Tout s'est très bien passé. Je voulais apprendre la langue. C'est bien d'avoir cette corde à son arc. " Puis elle est partie dix ans sur la côte d'Azur. Les plus grands hôtels, des brasseries familiales, d'autres où sont servies 400 repas par jour...

Le café, c'est au gramme près pour qu'il soit excellent. Stéphane, technicien, est très attentif © Radio France - Sarah Vildeuil

Mais aujourd'hui Charlotte veut faire des repas avec des produits du coin pour sa propre clientèle. Et les habitants de Nouziers pourront trouver pleins d'autres services dans son établissement. " Il y aura le dépôt de pain, la Française des Jeux, il y aura le tabac aussi." Mais elle ne compte pas s'arrêter là. "Au fur et à mesure, je vais vendre les produits des producteurs avec qui je vais travailler. Du miel, de la confiture.."

Dans sa cuisine, Charlotte va préparer un menu ouvrier le midi, et le soir et les week-ends elle aimerait faire découvrir des saveurs du monde © Radio France - Sarah Vildeuil

Et si mes clients ont besoin de lait frais par exemple, quand je passe ma commande, je pourrai aussi en commander pour eux avec plaisir ! Charlotte D'hieux, la nouvelle gérante du bar-restaurant de Nouziers.

400 euros tout compris

Au rez-de-chaussée, la porte s'ouvre sur le bar. Une dizaine de pas plus loin, c'est la salle du restaurant. Sur la gauche, il y a la cuisine. Charlotte a aussi prévu des jeux pour les enfants. Une étage plus haut, c'est l'appartement de Charlotte. La mairie lui loue le tout pour 400 euros. "C'est très raisonnable ! Je n'ai rien à payer à côté, uniquement mes dépenses pour le restaurant."

Les stocks n'attendent que d'être écoulés ! © Radio France - Sarah Vildeuil

La machine à café est installée, les fûts de bière sont remplis. Charlotte pourra même compter sur l'aide de sa mère pour la paperasse. Il ne lui reste plus qu'à prendre ses marques. "Et on verra après la suite. Mari et enfants, ils viendront me chercher ici !"