Noyades : la préfecture du Bas-Rhin renforce la prévention

Depuis quatre ans, on assiste à une recrudescence du nombre de noyades dans le Bas-Rhin. Dix ont été recensées, dont sept mortelles. Cette année, un adolescent est mort noyé dans le plan d'eau de Benfeld.

La préfecture du département insiste donc dans un premier temps sur la prévention. "Tous ces drames auraient pu être évités si on respectait les consignes de sécurité, affirme de son côté le représentant du préfet du Bas-Rhin Dominique Schuffenecker. La première chose à faire c'est de ne fréquenter que les lieux qui sont autorisés et surveillés. Et lorsque le drapeau est vert."

Parents : gardez un œil sur vos enfants

Dominique Schuffenecker qui en appel, aussi, à la responsabilité des parents. "Très souvent, certains parents ne surveillent plus forcément leurs enfants, ils se prélassent sur la plage et pensent que les nageurs-sauveteurs sont des babysitters. Ce qui n'est absolument pas le cas."

Grégory Somma, chef de secteur des nageurs-sauveteurs au plan d'eau de Baggersee, le confirme. "Les parents pensent qu'on surveille leurs enfants [un par un]. Un enfant qui ne sait pas nager, il doit avoir un adulte à côté de lui. C'est la base. La petite sœur de dix ans, ça ne suffit pas. On a souvent le cas ici."

Les autorités ont également renforcé le nombre de nageurs-sauveteurs aux abords des 21 plans d'eau du département. Elles ont fait appel à une centaine d'effectifs supplémentaires.