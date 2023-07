Noyades : apprendre les gestes qui sauvent dans les piscines de Vals de Saintonge communauté

Apprendre à se sauver et à sauver les autres de la noyade, c'est l'objectif du programme "Nageurs citoyens" mis en place durant l'été par les différentes piscines de Vals de Saintonge communauté, en Charente-Maritime, pour la deuxième année. Gratuitement, des adolescents de 14 à 18 ans peuvent apprendre les bonnes attitudes auprès des maîtres-nageurs du territoire afin de renforcer la confiance et la capacité à agir dans ces cas d'urgence, peu importe le milieu aquatique (piscine, mer, lac) dans lequel la noyade survient.

Au programme, donc, des exercices précis. "L’épreuve finale, c’est nager 25 mètres en crawl, aller chercher un mannequin immergé, et le remorquer sur 25 mètres", explique Cécile Fouladoux, maître-nageuse d'Aulnay qui encadrait déjà les sessions l'an dernier. Les jeunes apprennent donc la technique du rétropédalage (lorsqu'il faut ramener la victime). "Il ne faut pas mettre des à-coups dans l'avancée ou des coups à la victime", souligne Baptiste, qui participe au programme.

Les jeunes se familiarisent avec la technique du rétropédalage pour ramener la "victime" sur le bord. - Aymeric Pajaud. Vals de Saintonge Communauté.

Les jeunes incarnent à tour de rôle la victime qui doit être sauvée. "C’est important car si c’est moi qui me noie, ça me permet de savoir ce qu’il faut faire si je suis consciente", pose Chloé, une autre participante. Les sessions "pratiques" sont accompagnées à la fin de l'été par le passage d'une formation au secourisme (diplôme de Prévention et Secours Civiques de niveau 1), avec les encadrants du Nautic Club Angérien. De quoi également susciter des vocations. "L’an dernier, trois jeunes filles ont passé le brevet national de sauveteurs secouriste aquatique, dont une qui souhaite ardemment continuer dans ce projet", sourit Daniel Lagarde, vice-président de la communauté.

Les sessions en piscine sont dispensées jusqu'au dimanche 27 août dans les piscines de Saint-Jean d'Angély, Aulnay, Loulay, Matha, Saint-Hilaire de Villefranche et Tonnay-Boutonne. Vous pouvez vous renseigner auprès d'elles pour inscriptions. La formation au secourisme se tiendra elle le mercredi 30 août, à la maison du water-polo, à Saint-Jean d'Angély.