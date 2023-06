Noyades des enfants de moins de six ans : des pistes autour de Toulouse pour protéger les petits

Une petite fille de 3 ans s'est noyée dans la piscine familiale le week-end dernier à Ayguevives, au sud de Toulouse. La petite fille aurait échappé à la surveillance de ses parents.

ⓘ Publicité

Moins de 6 ans : un quart des noyades

C'est un drame qui touche de nombreuses familles notamment dans notre région. D'après un rapport de Santé Public France, les noyades accidentelles sont responsables chaque année d’environ 1.000 décès en France (dont environ 400 décès pendant la période estivale), ce qui en fait la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. En 2021, les enfants de moins de 6 ans ont représenté 22 % des noyades accidentelles ( c'est un quart des noyades chaque année environ, soit 500 noyades qui n'aboutissent pas forcément à des décès). Plus de la moitié de ces noyages ont lieu dans des piscines privées familiales. Les régions Occitanie et Paca sont les régions les plus touchées.

L'état vient de lancer une campagne poignante . Ce sont des interviews de Maman qui racontent les circonstances de la noyade de leur enfant pour éveiller les consciences. Alors comment faire pour éviter de tel drame : la surveillance des enfants est le point primordial.

Prévention des noyades

Floatee, le t-shirt anti-noyade pour enfant

Mais des Occitans tentent aussi d'aider les parents et les grands parents avec des dispositifs. Philippe Rouvier et Thibaut Choulet, sont deux ingénieurs à l’origine du projet Floatee, le t-shirt anti-noyade pour enfant. Originaires de Toulouse et Castres, leur entreprise est basée dans le Tarn et leur site de production dans la métropole toulousaine. Après un passage remarqué dans l’émission de M6, « Qui veut être mon associé » en début d’année, leur invention cartonne depuis quelques mois. Elle est commercialisée depuis le 12 juin dans les magasins Orchestra. Et elle obtenu la médaille d’Or du concours Lépine le mois dernier ( le 9 mai ).

loading

Ecoles de natation Swim Stars

Autre exemple : les écoles de natation Swim Stars qui ont ouvert ces derniers mois à Albi et Toulouse. C’est un réseau d’écoles de natation pionnier de la lutte contre les noyades. Swim Stars a développé un programme spécial dédié aux enfants dès l’âge de 3 ans. L’auto-Rescue leur apprend à se sauver avant-même de savoir nager. Les écoles de Toulouse sont basées dans à Toulouse Sud (Montaudran), à Balma Gramont et un dernier à Portet. A Albi, l’école est basée au Séquestre. Les cours coutent un peu de 20 euros la séance. Il en faut une quinzaine en moyenne.

loading

Le ministère de la santé qui rappelle qu’aucun dispositif de sécurité ne remplace la vigilance d’un adulte. A la demande du ministre de la Santé, un nouveau dispositif de surveillance des noyades est déployé à partir de cet été 2023. L’ancien dispositif permettait d’avoir des données chiffrées tous les trois ans, ce nouveau dispositif permettra de collecter les données chaque année afin de mieux réagir et anticiper ces accidents. Santé publique France publiera 4 points épidémiologiques tout au long de l’été et un bilan de la saison fin octobre 2023. Le premier point épidémiologique devrait être publié le 7 juillet 2023, à la veille des congés scolaires estivaux.

À lire aussi Noyades estivales : ne négligez pas les risques dans les petites piscines gonflables