Les noyades en piscines privées, "un drame évitable", selon Laurence Pérouème de l'association Sauve-Qui-Veut

Les risques de noyade sont à la hausse en cette première semaine d'été. En deux jours, deux adolescents de 12 et 17 ans sont morts noyés en Aveyron et dans le Tarn-et-Garonne. Avec les fortes chaleurs et le déconfinement, l'heure est à la prévention des risques.