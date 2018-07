L'organisme Santé Publique France publie ce jeudi une étude sur les noyades en France. Depuis le 1er juin, on en compte 552 à travers le pays. Et les enfants en sont les premières victimes.

Les Sables-d'Olonne, France

L'étude réalisée par Santé Publique France a été publiée ce jeudi. Entre le 1er juin et le 5 juillet, on a enregistré en France 552 noyades, soit une quinzaine par jour. 261 de ces noyades sont encore d'origine indéterminée (enquête en cours), et 34 sont des noyades volontaires (suicides, agressions). Il reste donc 257 noyades dont l'origine accidentelle ne fait aucun doute.

La mer et les enfants

Sur ces 257 noyades accidentelles, près d'une sur cinq s'est soldée par le décès de la victime. Ces accidents se produisent dans des rivières (14%), dans des piscines privées (20%), mais surtout en mer (40%). Et dans tous les cas, les enfants en sont les premières victimes. Témoignages sur la plage de Tanchet aux Sables d'Olonne...

