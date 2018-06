Le Bourget-du-Lac, France

Le drapeau est bien vert sur la plage municipale du Bourget en Savoie, malgré du vent et des vagues. Les baigneurs étaient bien présents. Il est clair que le chaud soleil de cette semaine donne envie d'aller piquer une tête. Mais prudence... rappellent les services de secours.

On déplore deux noyades en quelques jours sur le lac d'Annecy en Haute-Savoie et le lac d'Aiguebelette en Savoie.

10 degrés de différence entre l'air et l'eau

Il faut avant tout prévoir que l'eau sera fraîche : "On n'a pas eu un printemps très favorable", reconnaît le commandant des pompiers Guillaume Bourbon. Il est le conseiller technique pour la surveillance des plages pour le SDIS (service départemental d'incendie et de secours) de Savoie. Les pompiers ont la responsabilité de la surveillance des sept plages du Lac du Bourget. "Aujourd'hui le soleil est là, mais la température de l'eau n'a pas augmenté aussi vite que la température extérieure", explique t-il. Ce lundi sur les plages du Bourget, il y avait 10 degrés de différence entre la température de l'air et celle de l'eau.

Les baigneurs doivent rester prudents-reportage sur la plage municipale du Bourget-du-Lac Copier

Un bon nageur peut aussi être en difficulté et s'il est loin, personne n'est immédiatement disponible pour lui— le commandant Guillaume Bourdon

Les conseils de base : aller doucement et ne pas s'éloigner

Le pompier donne deux conseils de base à ne pas oublier en ce début d'été :

Etre prudent quand on se met à l'eau car les différences de température peuvent parfois être surprenantes et créer des malaises.

peuvent parfois être surprenantes et créer des malaises. Aller dans les endroits surveillés et ne pas s'éloigner. En matière de noyade, personne n'est à l'abri, les meilleurs nageurs comme les débutants.

Et pour tous ceux qui vont faire du pédalo, il y a aussi des conseils de prudence : on reste dans la zone des bouées jaunes et il y a toujours une personne qui doit rester sur le pédalo. Lors de l'accident mortel sur le lac d'Annecy samedi dernier, tous les jeunes s'étaient mis à l'eau et l'embarcation avait ensuite dérivée. Le jeune qui s'est noyé a coulé à pic.