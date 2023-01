Nucléaire : Hervé Morin espère former 450 ingénieurs par an

Retraites, nucléaire, chasse, trains... Le président de la Région Normandie était l'invité de France Bleu ce lundi 9 janvier 2023. Il a évoqué ces sujets sur notre antenne, avec notamment l'annonce d'un grand plan de financement pour accélérer la formation des futurs ingénieurs dans le nucléaire.

ⓘ Publicité

"La réforme des retraites ? Elle est engagée, il faut y aller maintenant"

Hervé Morin a abordé la réforme des retraites du gouvernement , qui sera dévoilée ce mardi 10 janvier 2023. Le président de la Région Normandie, qui il y a deux mois jugeait qu'il fallait attendre avant de réformer, estime aujourd'hui qu'il faut passer à la vitesse supérieure : "À partir du moment où la réforme est engagée, il faut être cohérent et y aller. Il faut qu'on y trouve un point d'équilibre. Après, il faut bien entendu un régime de pénibilité qui ne soit pas fixé par la loi, mais qui soit fixé par les branches professionnelles. Il faut favoriser le travail pour ceux qui ont plus de 50 ans. Il faut bien sûr améliorer les petites pensions. C'est un mix de tout ça. Après, il faut avoir les éléments économétriques permettant de savoir où nous allons. Mais il y a quand même une chose qui est absolument indéniable, c'est qu'il y a de plus en plus de vieux, dont je fais partie, et de moins en moins de jeunes qui cotisent".

Former 450 ingénieurs dans le nucléaire par an

Comment la région peut-elle accompagner la filière du nucléaire ? Selon Hervé Morin, cela passe par la formation des ingénieurs. Le président de région est confiant : "Le nucléaire, c'est la priorité du gouvernement. On a un très gros travail à faire avec les universités et l'ensemble des écoles d'ingénieurs qui forment nos techniciens. J'ai déposé un dossier qui consiste à gonfler de façon considérable les formations. On va à peu près augmenter de 40 à 45 % le nombre d'ingénieurs formés en Normandie. Ça fait 400 ou 450 ingénieurs de plus par an. J'attends une réponse favorable de l'Etat dans quelques jours pour obtenir environ 45 millions d'euros afin d'augmenter ces formations".

La chasse interdite le dimanche ?

Ce lundi, Bérangère Couillard, secrétaire d'Etat au Ministère de la transition écologique, se déplace à Dry (Loiret) pour développer le plan chasse du gouvernement. L'objectif est d'arriver au "zéro accident" lié à cette pratique. France Bleu a interpellé le président, qui se revendique chasseur, sur l'interdiction de la chasse le dimanche : "D'abord, ça pose la question simple du droit de propriété. En vertu de quoi on m'empêcherait, par exemple, de me balader avec mon chien pendant deux heures dans mes champs pour essayer de voir si on trouve une bécasse dans les talus. On va interdire à un agriculteur de chasser dans la plaine de son bois ? Interdire la chasse, le dimanche, dans les lieux à tonalité publique, dans les forêts appartenant à l'Etat, je trouve ça assez naturel et normal, mais pas dans les propriétés privées" argumente Hervé Morin.

"Les trains normands ont de meilleurs résultats que les TGV parisiens"

Hervé Morin a notamment été interpellé par des auditeurs, sur la situation des trains normands. Il a évoqué le plan de 2 milliards d'euros pour moderniser tout le réseau ferroviaire investis depuis six ans. Un plan qui selon lui porte ses fruits : "En clair, la situation s'est nettement améliorée. Il y a encore des marges de progression, notamment sur la communication, l'information des voyageurs, mais très franchement, aujourd'hui, les trains normands ont des meilleurs résultats que les TGV Paris-Lyon. Personne ne le sait, il faut le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de reconquérir une partie de la clientèle qu'on a perdue. Je pense à la clientèle du monde de l'économie sur laquelle on va porter nos efforts pour lui dire, reprenez le train pour aller à Paris" conclut-il.