Nucléaire : l'ASN donne un premier feu vert au fonctionnement des réacteurs après 40 ans

L'Autorité de sûreté nucléaire a rendu ce jeudi 25 février un avis générique sur le modèle de réacteur 900 MW. C'est ce modèle qui est installé à Cruas en Ardèche et Tricastin dans la Drôme. L'ASN a fait une première analyse, EDF a promis d'importants travaux pour renforcer la sûreté des installations, et un premier rapport a été soumis à la consultation du public début décembre.

Plus de 1.200 commentaires du public

Plus de 1.200 commentaires ont été faits en un peu moins de deux mois. Certains semblent militants et posent plus la question de l'arrêt définitif des réacteurs. D'autres sont plus techniques et s'interrogent, par exemple, sur la résistance des centrales aux agressions extérieures : le séisme du Teil du 11 novembre 2019 a été cité.

Avec tous ces éléments, l'Autorité de sûreté nucléaire a affiné son analyse et ses demandes à l'exploitant EDF. Et elle confirme l'avis donné dans son rapport initial : en théorie, moyennant travaux, ce modèle de réacteur peut fonctionner au delà des 40 ans.

Des inspections au cas par cas

Mais chacun des réacteurs doit ensuite passer son contrôle technique, un par un. Ces visites décennales vont s'échelonner jusqu'en 2031 en France.

Le réacteur 1 de Tricastin a déjà été inspecté, la décision spécifique de l'ASN sur son sort est attendue cette année. Les contrôles sont en cours sur le réacteur 2.