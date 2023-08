Nuisances sonores de l'aéroport Bordeaux Mérignac : une nouvelle étude prévue par la préfecture

La dernière grande manifestation avait réuni 400 personnes en mars 2023, l'association Eysino-haillandaise de défense contre les nuisances de l'aéroport réclame le plafonnement du nombre de vols annuels, qui est prévu à la hausse à l'horizon 2040, et demande "une trêve nocturne", c'est à dire la suppression des vols commerciaux la nuit. L'annonce d'une réunion le 25 septembre prochain dans le cadre de l'étude d'impact menée par la préfecture n'enthousiasme pas vraiment son président, Jean-Claude Godain. "J'ai peur que ce soient des discussions stériles, qui se tiennent pour nous endormir, ce qu'on veut ce sont des actes, pas des paroles."

"L'aéroport lisse les relevés de bruits"

Il critique notamment la méthode avec laquelle les nuisances sonores ont déjà été mesurées par les prestataires de la direction de l'aviation civile "nous on fait nos propres mesures, on mesure le bruit de l'avion au moment où il passe, et lorsqu'il y en a plusieurs le bruit augmente, logiquement. L'aéroport, lui, va lisser les relevés sur des tranches de 24h, donc évidemment les données sont plus basses, il va afficher une mesure de bruit à 60 décibels, lorsqu'on aura de notre côté 75..."

La préfecture veut aller plus loin que le plan d'action actuel

De son côté, la préfecture assure que si les modes de calculs ne vont pas changer, l'étude va cette fois aller plus loin : donner la parole aux habitants, faire d'autres types d'analyses, ou encore des simulations. Il faudra attendre le 25 septembre pour avoir la méthode, le cadre et le calendrier.