Nuisances sonores : les riverains n'en peuvent plus du contournement de Baraqueville

Eric, Jean-Paul, Anne et Vincent, membres de l'association "Les floués de la RN 88", devant le pont de la discorde, entre Vors et Moyrazès.

"Regardez, même avec les arbres, j'ai la vue sur les voitures, les camions, sur plusieurs mètres ! Imaginez l'hiver quand les arbres n'ont plus de feuilles. Et je vous laisse écouter le bruit, notamment des camions, du lundi au vendredi. C'est insupportable", raconte Jean-Paul Régis, posté dans son jardin. Il est le président de l'association "Les floués de la RN 88", sa maison est la plus proche du nouveau pont.

Ce pont, c'est justement ce qui pose problème, depuis sa création il y a deux ans. Il fait partie du contournement de Baraqueville. Mais ce que l'association dénonce, c'est le non-respect du projet initial.

"Ce passage devait être quasiment enterré, avec de gros talus de 12 mètres, pour justement éviter les nuisances sonores et visuelles pour les villages de Vors et les Terrisses. Mais ça a changé en cours de route et maintenant on se retrouve avec ça", dénonce Jean-Paul Régis.

Action en justice

L'association dénonce des rapports "froids, compliqués" avec le maître d'ouvrage mandaté par l'Etat, la Direction Régionale Environnement Aménagement Logement. La DREAL a donc organisé une réunion, proposant à l'association d'échanger pendant un mois sur des solutions. "Mais ils nous proposent de mettre des feuillages, des arbres de deux mètres, c'est totalement insuffisant", explique Anne, habitante des Terrisses.

La portion du contournement de Baraqueville, au niveau du village des Terrisses. © Radio France - Léa Dubost

L'association s'est dotée d'un avocat, qui a envoyé une lettre au préfet de Région, Etienne Guyot. "Sans réponse d'ici le 15 septembre, et sans solutions adaptées proposées par la DREAL, on ira malheureusement devant le tribunal", prévient Jean-Paul Régis.

Contactée par France Bleu Occitanie, la DREAL ne s'est pas exprimée.