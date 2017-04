Nuisances sonores près des aéroports parisiens : des associations exigent un plan de prévention du bruit

Les riverains des aéroports parisiens en ont assez du bruit. Plusieurs associations et communes d'Ile-de-France ont déposé lundi des recours contre l'Etat. Elles l'accusent de ne pas respecter une directive européenne qui oblige la mise en place de plans de prévention du bruit dans l'environnement.

Comment lutter contre le bruit près des aéroports parisiens? Les riverains n'en peuvent plus. Un collectif de treize associations et deux communes du Val-d'Oise (Gonesse et Saint-Prix) ont décidé de se mobiliser. Lundi, elles ont déposé des recours contre l'Etat qui selon elles n'en fait pas assez pour réduire les nuisances sonores dont souffrent ceux qui habitent près des aéroports de Roissy, d'Orly ou du Bourget. Elles accusent l'Etat de ne pas respecter une directive européenne qui oblige la mise en place de plan antibruit.

Les trois aéroports parisiens concentrent la moitié du trafic aérien français précise Catherine Giobellina, vice-présidente de l'antenne régionale de France nature environnement qui s'insurge : "On est obligé de traduire l'Etat devant la justice car il néglige totalement les populations survolées". "A Orly, les avions passent certains jours à deux minutes d'intervalle au-dessus des toits ce qui est insupportable", explique Luc Offestein du Collectif Alerte nuisances aériennes

Les associations demandent une réduction des vols de nuit et des descentes d'altitude d'avions plus régulières donc moins bruyantes. Elles attendent aussi que le Conseil d 'Etat sanctionne l'insuffisance des Plans de Prévention du Bruit dans l'Environnement des aéroports concernés.