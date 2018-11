Première nuit en mer pour les skippers de la Route du Rhum partis dimanche au large de Saint-Malo. Et déjà beaucoup de casse, notamment pour le leader Sébastien Josse sur son Maxi Edmond de Rothschild.

Bretagne, France

C'est très certainement terminé pour Sébastien Josse. Lui qui était en tête de la course avec son Maxi Edmond de Rothschild, est victime d'une grave avarie. Vers 5h30 ce lundi, le skipper a indiqué à son équipe qu'il avait perdu une partie de l'étrave de son flotteur tribord, c'est le côté droit du bateau qui est cassé, il est donc à l'arrêt. Le skipper, lui, est sain et sauf, mais il tente désormais de rejoindre la terre ferme pour se mettre à l'abri sur les côtes espagnoles car on sait qu'un fort coup de vent se prépare.

INFO IMPORTANTE : Etrave flotteur tribord arrachée. Sébastien Josse sain et sauf, se déroute vers les côtes espagnoles.



+ d'info : https://t.co/7tdJ99Ddytpic.twitter.com/OlT2jx6cRa — GitanaTeam (@GitanaTeam) November 5, 2018

Ce lundi matin aussi, le Malouin Louis Burton s'est dérouté suite à un problème technique sur l’un des puits de foils de son monocoque de 60 pieds. Le skipper va bien.

Louis se déroute actuellement pour faire une escale suite à un problème technique sur l’un de ses puits de foils. Louis va bien. — Louis Burton (@LouisBurtonOff) November 5, 2018

Autre souci technique pour Jean Galfione avec son Class40 Serenis Consulting qui se dirige pour une escale à Brest pour un stop technique.

Dès dimanche soir, Armel Le Cléac'h a dû lui faire escale à Roscoff pour réparer sa recharge d'énergie. La réparation a été rapide mais le Breton a quand même perdu près de 4h sur les autres ultimes.

Grâce à la détermination de toute l’équipe, Armel vient de reprendre la course après un arrêt express à Roscoff ⛵️ #AllezArmel — Voile Banque Pop (@VoileBanquePop) November 4, 2018

Roscoff c'est aussi là qu'Erwan Leroux s'est arrêté avec son Multi 50 à cause d'un problème de voie d'eau sur le safran de la coque centrale. Lui aussi a pu repartir après 4h.

Erwan a repris la mer cette nuit après un arrêt de 4h a Roscoff (temps min d'arrêt a chaque escale en classe @Multi50)!#Multi50#RDR2018 — Route du Rhum - Destination Guadeloupe (@routedurhum) November 5, 2018

Willy Bissainte s'est lui échoué sur l'Ile Rouzic au large de Perros-Guirec. Le skipper guadeloupéen va bien mais son monocoque de 50 pieds est victime d'une voie d'eau.