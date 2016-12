Nuit de la Saint-Sylvestre : champagne pour les autres

Une nuit pas comme les autres. Parfois dangereuse pour ceux qui célèbrent le passage d'une année révolue à celle qui débute. Tout le monde ne s'amuse pas durant la nuit de la Saint-Sylvestre. Les policiers, les services de santé et les pompiers seront à pied d’œuvre.

Le moment est délicat car ce sont surtout les retours du réveillon qui poseront problème. À Anglet, par exemple, les pompiers du BAB augmentent sensiblement leurs effectifs : 33 personnes mobilisées contre 25 en temps normal.

Plus de monde que d'habitude mobilisé cette nuit là à Anglet Partager le son sur : Copier

La Saint-Sylvestre c'est comme une nuit du 15 août — Michel Minju, commandant de la caserne des pompiers du BAB

7 ambulances mobilisées pour la saint Sylvestre à Anglet © Radio France - Jacques Pons

A l’hôpital, on ne diminue pas la voilure

Du côté de l’hôpital de Bayonne la direction assure qu'elle fera travailler le même nombre de personnels que d’habitude.

Nuit de la saint Sylvestre : on ne diminue pas la voilure, on ne l'augmente pas non plus selon l'hopital © Radio France - Jacques Pons

On ne diminue pas la voilure — le directeur-adjoint du centre hospitalier de la côte Basque, Thierry Barret

"Une nuit comme les autres" selon le directeur adjoint de l'hopital de Bayonne Thierry Burret Partager le son sur : Copier

Dispositif préventif à Bayonne

La ville de Bayonne mettra en place un dispositif préventif durant la dernière nuit de l'année 2016. Des barrages sous forme de chicanes. Les précisions du maire de la ville, Jean-René Etchegaray dans un communiqué publié mercredi soir :

le communiqué de la mairie de Bayonne © Radio France - Jacques Pons

Les policiers, la croix rouge et les gendarmes seront également mobilisés durant cette nuit marquée par de nombreuses interventions.

Mobilisation également chez Chronoplus

© Radio France - Jacques Pons

La société des transports en commun de l’agglomération du BAB assurera un service nocturne. 12 autobus seront affrétés durant la nuit contre 3 en temps normal durant un weekend. Les passagers utiliseront la ligne entre Bayonne-mairie et Biarritz-mairie via Anglet-Union au niveau du rond-point du cadran (près du Géant Casino). 4 bus circuleront toutes les 15 minutes jusqu'à dimanche 06 heures du matin sur la ligne N (dite ligne de nuit).

Retour au plus près de votre domicile

À partir de chacun des trois arrêts (Bayonne-mairie, Anglet-Union et Biarritz-mairie) les voyageurs pourront aussi utiliser un système "à retour garanti". 5 bus seront affectés à ce service spécial. Pour faire simple : vous dites au chauffeur à quel arrêt vous souhaiteriez descendre. Ce dernier compare avec les demandes des autres passagers et s'adapte. Explication de Sylvain Perigord, responsable exploitation chez Chronoplus :

service "à retour garanti" selon Sylvain Perigord Partager le son sur : Copier

Sur les 12 autobus affrétés pour le service nocturne, deux d'entre eux seront articulés pour transporter plus de monde. Durant cette nuit spéciale la société Chronoplus mobilisera donc 12 de ses chauffeurs sur la base du volontariat, 2 contrôleurs et 3 agents de sécurité. Chronoplus installera enfin une camionnette-guichet non loin de la mairie Bayonnaise pour vendre ses tickets à un euro.