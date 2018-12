Nuit de la Saint-Sylvestre, instauration d 'un large périmètre de sécurité dans le secteur des Champs-Elysées

illustration Nouvel an sur les Champs-Elysées, dispositif de sécurité

Paris, France

Le secteur mis sous protection des forces de l'ordre est conséquent. La préfecture de Police a annoncé vendredi dans un communiqué le dispositif de sécurité pour la nuit de la Saint-Sylvestre à Paris et plus particulièrement dans le secteur des Champs-Elysées ou sont attendus des centaines de milliers de personnes dont des gilets jaunes venus fêter le passage à la nouvelle année , et voir le spectacle pyrotechnique organisé par la mairie de Paris.

Large périmètre de protection du secteur des Champs-Elysées

L'accès et la circulation seront réglementés à partir du lundi 31 décembre 16 h jusqu'au mardi 1er janvier 3h. Des restrictions au stationnement et à la circulation des véhicules dans la Capitale, aux abords des Champs-Elysées, de l’Arc-de-Triomphe, de la Tour Eiffel et du Champ-de-Mars. Il est recommandé aux personnes souhaitant se rendre sur Paris d’utiliser les transports en commun. Des transports en commun gratuits en Ile-de-France.

Secteur de protection pour la nuit de la Saint-Sylvestre - Préfecture de Police

Ce périmètre sera ceinturé de barrières et son accès sera filtré, avec des palpations, des fouilles de sacs. interdiction d'introduire de l'alcool et des engins pyrotechniques.

Un quadrillage dans tout Paris

Des unités mobiles seront prêtes à intervenir dans n'importe quel point de la capitale si besoin.