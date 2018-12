Nuit de la Saint-Sylvestre : le point sur les dispositifs de sécurité en Bretagne

Les préfectures d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor et du Morbihan ont pris plusieurs arrêtés pour cette nuit de la Saint-Sylvestre.

Bretagne, France

Comme chaque année, policiers et gendarmes sont mobilisés pour la nuit du Nouvel an. En Bretagne, les préfectures d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-d'Armor ont pris des mesures.

Ille-et-Vilaine

"Les forces de sécurité et de secours aux personnes seront fortement mobilisées sur l'ensemble du département", explique la préfecture du 35. Un dispositif semblable à l'an dernier dans le cadre notamment du plan Vigipirate.

Plusieurs arrêtés ont été pris pour cette nuit de la Saint-Sylvestre :

- La vente d'alcool à emporter est interdite à partir du lundi 31 décembre 18h00 et jusqu'au 1er janvier 8h00

- L'utilisation et la vente de pétards, feux d'artifice et produits combustibles sont également prohibées.

Côtes-d'Armor

Afin de prévenir le risque de nuisances et de troubles à l'ordre public, trois arrêtés préfectoraux seront appliqués à partir du samedi 29 décembre 10h00, jusqu'au mardi 1er janvier 20h00 sur l'ensemble du département. Il s'agit :

- Interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique

- La vente et l'utilisation de pétards, fusées et feux d'artifice sont également interdites

- La vente de combustible au détail est prohibée

Morbihan

Dans le Morbihan en revanche, aucune mesure exceptionnelle ou arrêtés ne seront pris pour cette nuit de la Saint-Sylvestre. La préfecture n'a pas communiqué les chiffres concernant la mobilisation des forces de l'ordre et de secours.a