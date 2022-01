Nuit de la solidarité 2022 : des sans-abris témoignent de leur quotidien

La ville de Paris et neuf autres villes de la métropole se mobilisent ce jeudi soir pour la nuit de la Solidarité. Plusieurs milliers de bénévoles vont faire le tour des rues pour recenser le nombre de sans domicile fixe et identifier leurs besoins.

Paris organise la cinquième édition de la Nuit de la solidarité dans ses rues dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 janvier. Près de 2.000 bénévoles parisiens et 400 professionnels vont se répartir les quartiers de la capitale pour que les services de la Ville puissent déterminer un nombre officiel de sans domicile fixe (SDF), mais aussi relever les besoins principaux des sans-abris et ce qui leur fait défaut. Trois d'entre eux ont exprimé leurs souhaits à France Bleu Paris.

Nadia, 58 ans

Nadia a fêté son 58e anniversaire dans la rue le 25 décembre dernier. Elle "déplace le problème", entre dormir à l'extérieur ou dans des hôtels gérés par des marchands de sommeil. Alors quand on lui demande son souhait principal, la réponse fuse : "Un logement pérenne et digne. On ne peut pas vivre proprement et dignement dans la rue."

Pour cette quinquagénaire qui a "malheureusement une certaine expérience", la rue, c'est "l'impossibilité de se tenir propre ; l'exclusion des lieux de sociabilité ; l'exclusion tous azimuts ; la stigmatisation de la misère. On la porte sur soi, les traces de poux, de tiques sur la peau. Il faut se lever le matin, c'est marche ou crève."

Nadia qui la nuit "ne dort que d'un œil, par peur de se faire violer" dénonce "une spirale de l'exclusion, un cercle vicieux infernal : exclue à double titre pour ma judéité, pour ma négritude, pour ma féminité. Il me reste quoi ? Les larmes pour pleurer."

Linda, 45 ans

Linda est une ancienne comptable. "J'ai perdu mon emploi et du coup j'ai tout perdu." Depuis dix ans, elle alterne entre sa vie dans les rues parisiennes et des démarches sans fin pour retrouver un travail. "J'ai déposé des CV. Mais les patrons n'ont pas confiance parce que forcément, l'adresse est une domiciliation. Ils se disent : 'ces gens-là ne sont pas fiables.'"

Linda raconte l'impossiblité de retrouver un travail quand on est sans-abri Copier

Elle espère toujours trouver une association ou des pouvoirs publics qui l'aident dans ses démarches pour obtenir et réussir des entretiens d'embauche. "Qu'on puisse avoir des ressources. [...] Il faut déjà être stabilisé, avoir une petite chambre ou être dans un hôtel, pour pouvoir faire des recherches d'emploi, pour s'organiser."

Dans la rue, "on n'a pas les outils pour faire des recherches d'emploi, poursuit Linda. Il faut avoir un endroit où faire des CV, lettre de motivation, être bien présentable. Et surtout bien se reposer la nuit. Parce que si on est dans la rue, on ne peut pas se lever le matin pour aller au boulot."

Bruno, 38 ans

Bruno travaillait dans une entreprise de production de plastique à Melun (Seine-et-Marne). Il a perdu son emploi au début du premier confinement, en avril 2020. Il a dû ensuite quitter le domicile de sa compagne. "On s'est séparé. Je me suis retrouvé dans la rue".

Si on se renseigne bien, "il y a plein de trucs sympa pour donner un peu de chaleur à des gens comme nous", affirme le sans-abri de 38 ans qui vante les actions mises en place par la mairie de Paris et des associations comme Emmaüs ou celle de La Chorba qui lui offre un petit-déjeuner au moment de l'interview. "On peut se doucher à tout moment. [...] Il y a des endroits pour manger, pour prendre des habits tout neufs. Et je peux vous dire que moi, ce qui m'a impressionné, même pendant le confinement, c'est qu'on était parmi les premiers à avoir des masques" quand l'obligation d'en porter dans les rues parisiennes s'est généralisée.

Bruno regrette qu'une majorité de SDF n'aient pas les informations nécessaires pour s'en sortir. Des personnes "un peu en décalage avec tout" qui ne voient pas tous les éléments "qui peuvent vous amener à sortir de la rue."

Il assure de son côté être plein de projets. "Si tout se passe bien dans trois, quatre mois, je pourrais retrouver un semblant de sourire, un travail", nous confie le trentenaire plein d'espoir.