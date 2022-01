Nuit de la solidarité : 230 bénévoles dans Tours pour rencontrer les sans abris

Dans le cadre de la nuit de la solidarité, 230 bénévoles se sont relayés hier soir dans les rues de Tours pour venir à la rencontre des sans abris et leur proposer de répondre à un questionnaire. Une initiative de la ville de Tours afin de connaître le nombre et les besoins des SDF à Tours.

Dans le cadre de la 1ʳᵉ édition de la nuit de la solidarité, agents municipaux, élus, bénévoles et étudiants ont sillonné les quatre coins de la ville de Tours pour rendre visite aux sans domicile fixe. Objectif : recenser en une soirée tous les SDF à l'aide d'un questionnaire à remplir avec eux pour connaître leur situation, leur besoin et depuis quand ils n'ont plus de logement, tout en leur proposant café, soupe et couverture.

Pas de place en hébergement d'urgence

Parmi les sans abris interrogés , Lucho 42 ans sorti de prison il y a quatre mois. Il se bat chaque jour pour trouver un travail et un hébergement sur Tours sans aucun résultat. "Chaque jour j'appelle le 115 dès 15h car à Tours ça ouvre à 15h, on me dit à chaque fois de rappeler à 20h, et quand je rappelle on ne donne pas suite. C'est hyper frustrant, moi je n'y crois plus", concède l'homme de 42 ans. Ancien soldat dans l'armée il dit tout avoir perdu très rapidement.

Le maire de la ville de Tours Emmanuel Denis a lui aussi participé à la maraude sur le secteur du vieux Tours. © Radio France - Jean Rinaud

On est et on restera les invisibles

Chaque soir, il a désormais pris l'habitude de dormir près du Super U de la gare avec plusieurs camarades. Père de trois enfants, il garde encore espoir de s'en sortir. " Ce soir, je ne sens quasiment plus mes mains à cause du froid, mais mes enfants me donnent la force d'y croire. On peut être haut et très vite atterrir très bas, mais maintenant qu'on est au plus bas, on essaye de remonter". Le questionnaire de recensement, il le remplit donc avec optimisme même s'il reste persuadé que ça ne règlera pas tout de suite sa situation. " La démarche est bien, les questions sont bonnes, mais ça m'étonnerait qu'ils me trouve un logement en un claquement de doigt. On est et on restera les invisibles".

Je suis fatigué psychologiquement

Romain est lui sans domicile fixe depuis huit ans à Tours. Sac de couchage sous le bras, il ne rêve que d'une chose intégrer une Tiny House, quartier Paul Bert. " J'aimerais avoir un petit terrain que la commune peut nous offrir, comme une Tiny House. Je suis fatigué psychologiquement et physiquement ça devient très compliqué, ça me permettrait donc de me poser et pouvoir chercher du travail".

Les bénévoles n'ont pas hésité à partager un café, une soupe et leur bonne humeur avec les sans abri. © Radio France - Jean Rinaud

Une action reçue positivement par les sans abri

Du côté des bénévoles , plusieurs groupes ont été formés pour couvrir les 74 secteurs de la ville entre 18h et minuit. Mathias, chargé de couvrir le secteur de la rue Nationale participait à sa toute première maraude et il se montre très surpris par la réaction des sans-abri. " Ils ont été relativement super positifs, malgré la détresse qui est vraiment présente. Ils nous ont reçus avec le sourire, la petite blague, alors que les questionnaires étaient selon moi un peu long et fastidieux. Mais ils ont pris le temps de nous écouter et ont joué le jeu. J'espère maintenant que la mairie débloquera un budget assez important pour aider au mieux ces personnes en grande nécessitées".

Le recensement fait par les 230 bénévoles lors de cette soirée est désormais dans les mains de la mairie, qui se donne un mois pour trouver les solutions adéquates afin de répondre au mieux aux besoins des sans abris.