Nuit de la Solidarité : Dunkerque et Saint-Pol-sur Mer recensent les SDF pour la première fois

En France, 27 communes participent cette année à la Nuit de la Solidarité dont Arras et Dunkerque où 80 bénévoles ont participé à cette opération entre 19 heures et 22 heures ce jeudi soir. Une opération nationale qui vise à recenser les sans abris et comprendre les motifs d'exclusions.

Les services de la ville et l'Insee vont donc établir le nombre officiel de SDF. Jusqu'à maintenant, les institutions ne pouvaient pas quantifier leur présence dans la zone de Dunkerque. Au total, 21 personnes sans-abris ont été rencontrées par les volontaires à Dunkerque.

Identifier les besoins

13 équipes de bénévoles ont mené cette opération, chacune réparties dans un secteur de la ville. Munis de deux questionnaires, les recenseurs transmettront ces données à Agur, une agence d'urbanisme et à l'Insee. C'est la première fois que l'institut de statistiques de l'Etat s'associe à cette opération. Le but est de mieux comprendre la fréquence à laquelle cette population accède à l'hébergement et d'adapter les structures et dispositifs d'accueil.

Un renforcement des capacités d'accueil

D'ici un an et demi, le Foyer Logement Intercommunal d'Urgence (FLIU) situé Quai de Mardyck, sera totalement rénové pour un coût de 2 500 000 euros. Il pourra héberger 25 hommes contre 23 actuellement. Des chambres individuelles avec un service d'infirmerie seront mis en place ainsi qu'un service vétérinaire et un chenil. Le début des travaux est prévu à l'automne prochain.