Nuit de la solidarité : un nombre de personnes sans-abris à la hausse dans les rues de Tours

C'est une situation inquiétante. Le nombre de personnes sans-abris dans les rues de Tours est à la hausse. C'est le triste constat dévoilé ce vendredi par Marie Quinton, adjointe au maire, en charge de la politique de la Ville, au lendemain de l'opération de recensement, la nuit de la solidarité. Les chiffres précis seront connues dans les jours à venir.

Une deuxième édition lancée par la mairie qui a pour objectif, via un questionnaire, d'identifier cette population et ses besoins aussi bien en matière de logement, que de nourriture. L'occasion également de les guider et les informer sur les structures existantes pour leur venir en aide. "Cette hausse est inquiétante. Dans le même temps, si on revient un an en arrière, on avait 700 places d'hébergement d'urgence ouvertes sur la ville de Tours et sa périphérie. Cette année, c'est 830. Le gymnase des fontaines est également réquisitionné et puis la ville de Tours a augmenté ses efforts pour loger ces personnes avec 40 d'entre elles hébergées, ce qui n'était pas le cas l'an dernier", précise Marie Quinton.

