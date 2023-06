Nuit de violences à Montargis : "l'État nous abandonne" déplore le maire Benoît Digeon

Des magasins pillés et des immeubles incendiés, les habitants du centre-ville de Montargis dans le Loiret se réveillent ce vendredi matin dans un décor de désolation, après cette nouvelle nuit de tensions et de violences quelques jours après la mort du jeune Naël. Ce garçon de 17 ans tué par un policier après un refus d'obtempérer en région parisienne . Dans la nuit du jeudi au vendredi, plusieurs centaines de jeunes ont détruit de nombreux bâtiments à Montargis.

Le bilan est lourd, dans l'hypercentre, la ville déplore des dizaines de magasins pillés, des voitures incendiées et surtout quatre immeubles détruits par les flammes. Les habitants ont été évacués. La mairie de Montargis a également été dégradée. Sur France Bleu Orléans ce vendredi matin le maire Benoît Digeon constatait l'étendue des dégâts : "Le bilan est terrible. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. La ville est encore en feu. On a énormément de vitrines cassées. Le mobilier urbain est très dégradé. Beaucoup de mes habitants et des commerçants de la rue Dorée sont dans une très grande détresse ce matin."

"C'est quoi ce bordel ? L'État nous abandonne !"

Benoît Digeon, qui avait demandé des renforts de police la veille, a pointé la responsabilité du gouvernement après cette nuit de violences dans sa ville : "Les renforts sont arrivés beaucoup trop tard ! On avait 20 policiers nationaux à aligner contre 300 personnes. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?! Je suis désolé de parler comme ça. Mais on ne peut pas nous laisser comme ça. J'ai dit à la préfète de venir absolument sur place aujourd'hui. Et j'attends des réponses de la part de Gérald Darmanin."