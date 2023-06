Nuit de violences à Pau : "ça fait mal au cœur" réagissent les habitants des quartiers touchés

La nuit a été courte pour bon nombre d'habitants des quartiers Ousse-des-Bois et Saragosse à Pau, de Billère et de Jurançon. Entre le jeudi 29 et le vendredi 30 juin, des violences ont éclaté dans l'agglomération , en réaction à la mort de Nahel , un jeune de 17 ans, tué par un tir de policier à Nanterre. Face aux poubelles incendiées, aux bâtiments publics dégradés, les riverains sont dépités et appellent au calme.

Le bureau de police Laherrère, quartier Saragosse, endommagé durant les violences de la nuit © Radio France - Flore Catala

Le centre social du Hameau incendié

"Je veux bien qu'on soit mécontent de ce qui est arrivé, mais dégrader comme ça, c'est trop" commente une habitante d'Ousse-des-Bois, en proie à des incendies et des violences dans la nuit. Parmi les bâtiments visés, le centre social du Hameau a été touché, près d'un an après avoir été très endommagé par un incendie durant des violences urbaines en avril 2022.

La salle polyvalente du centre social du Hameau, endommagée par le départ de feu © Radio France - Flore Catala

Cette fois, un cocktail molotov a été envoyé sur l'entrée du centre, provoquant un départ de feu rapidement maîtrisé par les secours. "C'est le bâtiment des frères, des sœurs, des parents, des grand-parents, de tout le monde, des jeunes eux-mêmes qui sont potentiellement à l'origine de ces faits-là" déplore Cédric Dimbarre, le directeur du centre social, "que ce bâtiment soit touché, ça interroge beaucoup et c'est très décevant".

La déception des habitants du quartier d'Ousse-des-Bois

Même dépit du côté des usagers de ce centre, comme ce groupe d'habitantes affairées dans les cuisines à préparer des plats pour un événement organisé par leurs associations.. "Ça fait mal au cœur, ça fout les boules" souffle l'une d'elles, "je ne sais pas pourquoi ils en arrivent à faire ça. On est déçues". Ce qui est aussi dur à encaisser, c'est de voir qu'une fois de plus leur quartier fait parler de lui en mal. "Je n'ai pas cette image de quartier de violences, bien au contraire. Ça arrive une fois en je ne sais pas combien d'années, et malheureusement on ne va retenir que ça, c'est dommage".

"Il y a eu la fête de quartier le week-end dernier" abonde une autre habitante, "tout s'est bien passé et là d'un coup il y a ce changement. La majorité des habitants n'ont pas pu dormir la nuit, et il y a une inquiétude et un stress qui se sont installés". Avec la crainte que ces violences ne se reproduisent les prochaines nuits, malgré les mesures déployées par la préfecture pour éviter de nouveaux débordements.

À Billère, un quartier tranquille devenu "quartier chaud"

A Billère, c'est la médiathèque qui a été vandalisée dans la nuit. Les vitres du bâtiment ont été brisées, il ne pourra rouvrir que lundi 3 juillet. Des abribus à proximité ont également été détruits, des vitrines de commerces brisées et des poubelles incendiées. Dans le quartier du Château d'Este, les habitants sont exaspérés. "Ça fait plus de 13 ans que je vis ici, et ça n'a jamais été comme ça" commente une riveraine. "Je ne sors plus la nuit, c'est devenu un quartier chaud" commentent d'autres habitants de ce secteur plutôt tranquille d'habitude. "C'est le bordel partout. S'ils font les cons, ils finiront comme le jeune" concluent des voisins.

La médiathèque de Billère © Radio France - Julien Morceli

"On est tous scandalisés par ce qui s'est passé" détaille le maire de Billère, Jean-Yves Lalanne, pour faire référence à la mort de Nahel à Nanterre, "néanmoins on est aussi scandalisés par des actions de casse gratuite sur la médiathèque, un lieu de culture, un lieu d'accueil, gratuit. Heureusement ça n'est pas catastrophique mais ça va engager des frais pour les collectivités".

"Ce n'est ni un ghetto, ni Chicago" tempère le maire

Concernant l'insécurité du quartier du Château d'Este, le maire estime que de nombreux dispositifs sont déjà en œuvre, avec une présence de la police municipale, nationale, et des actions de prévention et d'éducation. Mais l'élu veut aussi relativiser : "Ce n'est ni un ghetto, ni Chicago. Il faut essayer de prendre du recul sur les choses, et essayer de comprendre, sans pour autant excuser quiconque".

Un abribus endommagé quartier Château d'Este, à Billère © Radio France - Julien Morceli

La ville de Billère est également dotée de caméras "nomades", positionnées sur deux sites. Elles servent à contrôler la circulation ou la sécurité lors d'événements.