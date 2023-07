Nuit du 14 juillet calme quartier Planoise à Besançon

Un 14 juillet presque comme les autres ce vendredi soir, en France, avec feux d'artifice et foule rassemblée dans le calme un peu partout dans le pays, comme à Besançon. Quelques pétards ont résonné dans le quartier Planoise, où une voiture a été incendiée. On est donc bien loin des émeutes qui ont suivi la mort de Nahel , fin juin.

Les autorités avaient pris des mesures en amont en interdisant les feux d'artifices et en réduisant sérieusement la fréquence des transports en commun pour éviter les graves dégradations du début d'été .

L'élu Aly Yougo lance un appel au rassemblement à Planoise

Ce vendredi soir, une trentaine d'habitants ont répondu à l'appel du conseiller départemental du Doubs Aly Yugo, lui-même habitant du quartier, à venir protéger les espaces sensibles vêtu d'un tee-shirt blanc, comme la veille, 13 juillet. "Nous veillerons tous ensemble à ce que les festivités se passent dans les meilleures conditions de respect et de solidarité citoyenne" avait indiqué l'élu. Le message a été entendu.